विज्ञापन
विशेष लिंक

IND A vs SA A ODI Series: तिलक वर्मा को मिली कमान, इशान किशन को मौका, वनडे सीरीज के स्क्वाड का ऐलान

India A’s squad for ODI Series vs South Africa A: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए टीम के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है. टीम की कमान तिलक वर्मा सौंपी गई है.

Read Time: 3 mins
Share
IND A vs SA A ODI Series: तिलक वर्मा को मिली कमान, इशान किशन को मौका, वनडे सीरीज के स्क्वाड का ऐलान
India A’s squad for ODI Series vs South Africa A: तिलक वर्मा को मिली इंडिया ए की कमान

India A's squad for ODI Series vs South Africa A: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडिया-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए टीम के बीच होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है. टीम की कमान तिलक वर्मा सौंपी गई है. जबकि ऋतुराज गायकवाड़ उनके डिप्टी होंगे. वहीं इशान किशन को भी मौका दिया गया है. केवल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय रोहित शर्मा और विराट कोहली को चयनकर्ताओं ने इस सीरीज के लिए मौका नहीं दिया है. हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वो खेलते दिखेंगे. तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह इस सीरीज में खेलते दिखेंगे. 

इंडिया-ए और दक्षिण अफ्रीका-ए के बीच तीन मैचों वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 13 नवंबर को होगा. जबकि दूसरा 16 को और तीसरा 19 नवंबर को होगा. तीनों ही मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले जाएंगे. तीनों मैच डे-नाइट वनडे हैं. 

भारत ए टीम: तिलक वर्मा (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़ (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, रियान पराग, इशान किशन (विकेटकीपर), आयुष बदोनी, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, मानव सुथार, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, खलील अहमद, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर).

टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान

इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पैर के फ्रेक्चर से उबरकर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की घरेलू सीरीज के लिये भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की.

पंत को जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट के दौरान चोट लगी थी और वह वेस्टइंडीज के खिलाफ अगली सीरीज नहीं खेल सके थे. उन्होंने हाल ही में बेंगलुरू में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए टीम की कप्तानी की और दूसरी पारी में 90 रन बनाए.

शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम में उन्होंने एन जगदीशन की जगह ली. बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने भी कंधे की चोट से उबरकर वापसी की है. उन्होंने हाल ही में रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी के जरिये प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की. वह भारत ए टीम का भी हिस्सा हैं जो बृहस्पतिवार से बेंगलुरू में शुरू हो रहे दूसरे चार दिवसीय मैच में दक्षिण अफ्रीका ए से खेलेगी.

पहला टेस्ट कोलकाता में 14 नवंबर से और दूसरा गुवाहाटी में 22 नवंबर से खेला जायेगा.

भारतीय टेस्ट टीम : शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साइ सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतिश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाश दीप.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India A, Cricket, Namboori Thakur Tilak Varma
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com