अब यह है रोहित और विराट का अगला चैलेंज, क्या फैसला लेगा बीसीसीआई

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज खत्म होते-होते अनुभवी दिग्गज खासतौर पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और विराट कोहली (Virat Kohli) ने बहुत ही मुश्किल टेस्ट पास कर लिया. करीब छह महीने के ब्रेक के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करने वाले रोहित ने चुनौती का समापन नाबाद 121 रन, तो विराट कोहली ने नाबाद 74 रन की पारी के साथ शुरू किया. रोहित ने तो एडिलेड में दूसरे वनडे में ही फॉर्म पकड़ ली थी, लेकिन तीसरे मुकाबले में कोहली दो लगातार शून्य के बोझ के साथ मैदान पर उतरे थे, लेकिन उन्होंने दिखा दिया वह कहीं नहीं जा रहे और उनके भीतर काफी क्रिकेट बची है, लेकिन उम्र के इस मोड़ पर खुद के भीतर काफी क्रिकेट रखने वालों को भी बहुत बातों की जरूरत होती ही होती है. यहीं वजह है कि दोनों के सामने इस साल से पहले कई चुनौतियां हैं, जिसने सवालों को जन्म दे दिया है.

चुनौती पर लय बरकरार रख पाएंगे 'रोको'?

दोनों ही सुपरस्टार बल्लेबाज भारत ए और दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ नहीं ही खेलने जा रहे, तो अब दोनों ही अपना अगले दौर का अभियान दक्षिण अफ्रीका के भारत के खिलाफ 30 नवंबर से शुरू होने वाले दौरे से करेंगे. इस दौरे में मेहमान टीम भारत के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी. साफ है कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में श्रंखला कहीं आसान होगी, लेकिन अगले 36 दिन तक दोनों और बीसीसीआई के पास हासिल फॉर्म और लय रखने का प्लान किया है? दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज 30 नवंबर से 6 दिसंबर के बीच खेली जाएगी. इसका अर्थ यह है कि यहां से अगले 36 दिन तक दोनों के लिए कोई क्रिकेट नहीं होने जा रही.

Photo Credit: Twitter

न्यूजीलैंड सीरीज से पहले यह भी बड़ा सवाल

दक्षिण अफ्रीका सीरीज खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने के बीच करीब 35-36 दिन का समय होगा, लेकिन इसी दौरान विजय हजारे ट्रॉफी खेली जाएगी. सवाल यह है कि क्या रोहित और विराट कोहली न्यूजीलैंड सीरीज से पहले विजय हजारे ट्रॉफी में खेलेंगे? इनके घरेलू टूर्नामेंट में खेलने को लेकर बोर्ड क्या फैसला लेगा?

शुभमन गिल का दोनों पर जवाब

इस मामले पर गिल ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल पर कहा, 'मुझे लगता है कि इस बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है. लेकिन दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली सीरीज के बीच खासा अंतराल है. हम देखेंगे कि खिलाड़ी कैसे खेल के संपर्क में रहते हैं. और इस बारे में निर्णय लिया जाएगा.' वैसे आगे कुछ अहम सीरीज के कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

सीरीज मैच तारीख

भारत vs द. अफ्रीका 3 30 नवंबर से 6 दिसंबर

विजय हजारे ट्रॉफी 7 24 दिसंबर से 8 जनवरी

भारत vs न्यूजीलैंड 3 11 से 18 जनवरी