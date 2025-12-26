विज्ञापन
विशेष लिंक

'इस 7 करोड़ी को आरसीबी XI में जगह मिलना मुश्किल', दिग्गज अनिल कुंबले का बड़ा बयान

भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान अनिल कुंबले ने अगर कहा, तो उसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं कि क्यों वेंकटेश अय्यर को आरसीबी टीम में जगह मिलना मुश्किल होगा. इसका समर्थन बांगड़ ने भी किया है

Read Time: 3 mins
Share
'इस 7 करोड़ी को आरसीबी XI में जगह मिलना मुश्किल', दिग्गज अनिल कुंबले का बड़ा बयान
भारतीय पूर्व कप्तान अनिल कुंबले
X: social media

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की मिनी नीलामी में वेंकटेश अय्यर के लिए सात करोड़ रुपये खर्च किये लेकिन पूर्व कप्तान अनिल कुंबले का मानना है कि इस आकर्षक टी20 लीग के शुरुआती चरण में इस तेज गेंदबाजी हरफनमौला को एकादश में जगह मिलना मुश्किल होगा. मौजूदा चैंपियन आरसीबी ने इस महीने की शुरुआत में नीलामी में अय्यर की पूर्व टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को पीछे छोड़कर इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा था. फ्रेंचाइजी ने 16 दिसंबर को अबू धाबी में हुई नीलामी में अय्यर, जैकब डफी और मंगेश यादव समेत कई खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी टीम को और मजबूत किया.

‘जियोस्टार' के विशेषज्ञ कुंबले ने कहा, ‘वेंकटेश अय्यर के लिए शुरुआती एकादश में जगह बनाना मुश्किल होगा. आप जीतने वाली टीम में संदेह पैदा नहीं करना चाहते. इसी सोच के चलते फ्रेंचाइजी ने रवि बिश्नोई पर बोली नहीं लगाई ताकि सुयश शर्मा को किसी अनुभवी भारतीय स्पिनर से खतरा महसूस न हो'

उन्होंने कहा, ‘आरसीबी को लगा था कि अय्यर को कोई और फ्रेंचाइजी अधिक बोली लगाकर खरीद लेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वे वेंकटेश अय्यर को पाकर खुश हैं.' कुंबले की कप्तानी में आरसीबी 2009 सत्र का उपविजेता बना था. वह 2011 में इस टीम के मुख्य कोच बने थे. इस अनुभवी खिलाड़ी ने कहा कि फ्रेंचाइजी ने आईपीएल विजेता टीम के मूल खिलाड़ियों को बरकरार रखकर अच्छा काम किया है.


बांगड़ ने भी जताई  सहमति

भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय बांगड़ ने भी कहा कि इस बात पर सवाल उठ सकता है कि अय्यर को शुरुआती एकादश में जगह मिलेगी या नहीं लेकिन टीम के पास एक शानदार विकल्प है. उन्होंने कहा, ‘वेंकटेश अय्यर पर पिछले सत्र से ही सबकी नजरें टिकी हुई थीं. वह लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आत्मविश्वास साफ दिखता है. बल्लेबाजी कोच दिनेश कार्तिक और आरसीबी के लिए प्रतिभाओं की खोज करने वाले मालोलन रंगराजन के पास अय्यर के रूप में एक अच्छा विकल्प है.'

बांगड़ ने कहा, ‘शुरुआती मैचों में उन्हें एकादश में जगह मिलने पर थोड़ा संदेह है क्योंकि यह एक स्थिर टीम है. उन्हें बाएं हाथ के बल्लेबाज चाहिए था और वह मिल गया. वे वेंकटेश का इस्तेमाल उस तरह से कर सकते हैं जैसा उन्होंने पिछले सत्र में कृणाल पंड्या के साथ किया था. कृणाल के शानदार खेल के कारण टीम को शीर्ष स्पिनर की कमी महसूस नहीं हुई। सुयश शर्मा का सत्र भी अच्छा रहा था.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anil Kumble, Venkatesh Rajasekaran Iyer, Royal Challengers Bengaluru, Indian Premier League 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com