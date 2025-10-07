'सेलेक्शन कमेटी मीटिंग लाइव हो', शमी की अनदेखी पर पूर्व बल्लेबाज की बड़ी मांग, इस चयन पर उठा दिया गंभीर सवाल

- मनोज तिवारी ने शमी की जगह हर्षित राणा के चयन को गलत बताया है और बीसीसीआई से लाइव सेलेक्शन मीटिंग की मांग की है
- 'शमी टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से जगह नहीं बना सके हैं जबकि हर्षित राणा को ज्यादा मौके मिल रहे हैं'
- तिवारी ने कहा कि राणा के प्रदर्शन अक्सर महंगे रहे हैं लेकिन फिर भी उन्हें शमी पर वरीयता दी गई है
पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर चुनी गई भारतीय टीम में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे कप्तानी से हटाए जाने का विवाद थमा ही नहीं है कि अब पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी (Manoj Tiwary) ने एक और बड़ी बात कह दी है. तिवारी ने मोहम्मद शमी की जगह हर्षित राणा के चयन को गलत बताते हुए BCCI से लाइव सेलेक्सेशन मीटिंग की बात कही है. इस साल चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से शमी भारतीय टीम में जगह नहीं बना सके हैं. वहीं, दूसरी तरफ राणा के साधारण प्रदर्शन के बावजूद प्रबंधन ने उन्हें कहीं ज्यादा मौके दिए हैं.
इसी मुद्दे पर एक वेबसाइट से बातचीत में तिवारी ने कहा, 'वह इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे विवाद खड़ा हो सकता है. हालांकि, कई मौकों पर राणा खासे महंगे रहे हैं और इस तरह के सवालों का जवाब लाइव सेलेक्शन मीटिंग हो सकता है.' पूर्व बल्लेबाज ने कहा, 'हर कोई इस बारे में बात कर रहा है और मैं इसमें अपना नजरिया जोड़ना चाहूंगा. अगर आप इस बाबत ओपिनियन पोल करेंगे कि शमी और राणा में बेहतर बॉलर कौन है, तो बड़ी संख्या में लोग शमी का ही नाम लेंगे. इस रायशुमारी में बच्चों, व्यस्कों और क्रिकेट विशेषज्ञों की सलाह शामिल है.'
तिवारी बोले, 'सवाल है कि शमी की क्यों अनदेखी की जा रही है? मैं इसकी वजह जानता हूं और संभवत: आने वालें दिनों में वजह सामने आ जाएगी. मैं अभी खुलासा नहीं करना चाहता क्योंकि इससे एक बड़ी बहस शुरू हो जाएगी. इसमें कोई संदेह नहीं कि हर्षित राणा एक प्रतिभशाली खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप उनके प्रदर्शन पर नजर डालोगे, तो वह अक्सर खासे महंगे साबित होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें शमी जैसे बॉलर पर वरीयता प्रदान की गई. ऐसा क्यों है? इसका जवाब केवल कोच ही दे सकते हैं'
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं