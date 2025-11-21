न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप के लिए एक ही टीम होगी, जानें बीसीसीआई ने क्यों लिया यह फैसला, क्या है टीम चयन की डेडलाइन

अजित अगरकर की अगुवाई वाली सेलेक्शन कमेटी न्यूजीलैंड के खिलाफ और अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए एक ही भारतीय टीम का चयन करेगी. हालांकि, अभी टी20 विश्व कप के कार्यक्रम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन 20 टीमों की भागीदारी वाला टूर्नामेंट में 7 फरवरी से शुरू हो सकता है.लजीलैंड के खिलाफ पांच वनडे मैचों की सीरीज 21 जनवरी से खेली जाएगी. यह टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) से पहले भारत की आखिरी सीरीज होगी. BCCI के नजदीकी सूत्र ने बताया, 'अब जबकि टी20 विश्व कप से पहले केवल 10 ही मैच बाकी बचे हैं, तो टीम में ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे. किसी खिलाड़ी के चोटिल होकर टीम से बाहर होने की सूरत में टीम में बदलाव किया जाएगा' सूत्र ने बताया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ चुने गए 15 खिलाड़ियों में बदलाव इसलिए नहीं किया जाएगा क्योंकि सीरीज के बाद और विश्व कप शुरू होने में ज्यादा समय नहीं है.'

गंभीर और अगरकर के पास आखिरी मौका!

उम्मीद यह है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों के लिए चुने जाने वाली टीम न्यूजीलैंड सीरीज से पहले खिलाड़ियों को परखने का आखिरी मौका होगा. न्यूजींड सीरीज विश्व कप के लिए ड्रेस रिहर्सल का काम करेगी.और यह देखना होगा कि इस सीरीज के के लिए सेलेक्टरों का क्या 'गर'प्लान है? और वे किन-किन नए खिलाड़ियों को मौका देते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज का कार्यक्रम

कीवी टीम के खिलाफ पांच वनडे मैच क्रमश: 21 जनवरी (नागपुर), 23 जनवरी (रायपुर), 25 जनवरी (गुवाहाटी), 28 जनवरी (विजाग) और 31 जनवरी (त्रिवेंद्रम) में खेले जाएंगे

इस तरीख तक करना होगा विश्व कप टीम का चयन

टी20 विश्व का आगाज 7 फरवरी से होगा, तो आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी देश को टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीने पहले तक टीम का चयन करना होगा. मतलब भारत को 7 जनवरी तक आईसीसी को भारतीय टीम के 15 नाम आईसीसी को भेजने होंगे. कुछ ऐसा ही नियम साल 2024 में खेले गए विश्व कप में भी था, जो रोहित की कप्तानी में भारत ने जीता था.