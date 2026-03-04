IND vs ENG Semi-Final: इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत का कुछ ऐसा रहा है रिकॉर्ड, फिर बन सकता है अनोखा संयोग

IND vs ENG T20 World Cup 2026 Semi-Final Head To Head Record: डिफेंडिंग चैंपियन भारत गुरुवार को मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में दो बार के विजेता इंग्लैंड का सामना करेगा. क्रिकेट की सबसे पुरानी दुश्मनी में से एक, भारत और इंग्लैंड के बीच इस मुकाबले के साथ एक और चैप्टर जुड़ जाएगा. लेकिन, यह पहली बार नहीं है जब वे एक-दूसरे के आमने-सामने आए हैं. दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी बार सेमीफाइनल में एक-दूसरे का सामना कर रही हैं. पिछले दो वर्ल्ड कप से, इंग्लैंड बनाम भारत सेमीफाइनल मुकाबले का विजेता ट्रॉफी जीतता आया है.

ICC T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड-भारत रिकॉर्ड

पहला बड़ा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में हुआ था. इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और भारत की मजबूत बैटिंग लाइन-अप को कंट्रोल करने का शानदार काम किया. भारत 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन ही बना पाया. ओपनर अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए, लेकिन विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी बनाकर पारी को संभाला. फिर हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 33 गेंदों पर शानदार 63 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया. इंग्लैंड के लिए क्रिस जॉर्डन सबसे अच्छे बॉलर रहे, उन्होंने तीन विकेट लिए.

हालांकि, इसके बाद जो हुआ वह भारत के लिए एक बुरे सपने जैसा हो गया. इंग्लैंड के ओपनर एलेक्स हेल्स और जोस बटलर ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा. उन्होंने बिना कोई विकेट खोए टारगेट हासिल कर लिया और चार ओवर बाकी रहते मैच खत्म कर दिया. यह T20 क्रिकेट में भारत की सबसे दर्दनाक हार में से एक थी. हार के बाद, कप्तान रोहित शर्मा ने टीम को इस फॉर्मेट के प्रति अपने अप्रोच पर फिर से सोचने और सुधार करने की ज़रूरत के बारे में बात की.

दो साल बाद भारत ने किया था हिसाब बराबर

दो साल बाद, भारत को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल में हिसाब बराबर करने का मौका मिला. इस बार, भारत ने गुयाना की मुश्किल पिच पर पहले बैटिंग की और 20 ओवर में 171 रन बनाए. रोहित शर्मा ने 39 गेंदों पर 57 रन बनाकर मिसाल कायम की. सूर्यकुमार यादव ने 47 रन जोड़े, जबकि हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदों पर तेज़ी से 23 रन बनाए.

जवाब में इंग्लैंड को मुश्किल हुई. भारत के गेंदबाजों ने हालात का पूरा फ़ायदा उठाया और इंग्लिश बल्लेबाजों को कभी जमने नहीं दिया. टीम 16.4 ओवर में सिर्फ़ 103 रन पर आउट हो गई. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने तीन-तीन विकेट लिए, और जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट लिए. भारत ने 68 रन से आसान जीत हासिल की. ​​बाद में उन्होंने फ़ाइनल में दक्षिण अफ़्रीका को हराकर अपना दूसरा T20 वर्ल्ड कप ख़िताब जीता.