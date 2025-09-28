IND vs PAK: भारत के इस 'महाजाल' ने उजाड़ दी पाकिस्तान की बल्लेबाजी, कुलदीप यादव ने इस 'हथियार' से पिलाया पानी

Kuldeep Yadav IND vs PAK Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबले में टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यदाव ने गेंदबाजी का फैसला लिया. बल्लेबाजी का न्योता मिलने के साथ ही पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को दमदार शुरुआत दिलाई. ओपनिंग जोड़ी के तौर पर दोनों बल्लेबाज 150 और 130 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से बढ़ाये जा रहे थे एक वक्त ऐसा था जब ऐसा लग रहा था की पाकिस्तान 200 रन के आकड़े तक पहुंच जाएगी. साहिबजादा फरहान ने 38 गेंदों पर 57 रन की पारी खेली और फखर जमान ने 35 गेंदों में 46 रन बनाये.

क्या है ‘महाजाल':

पहले की तरह पाकिस्तान अपनी ताकत तीन तिलंगों अबरार, अयूब और नवाज तीन स्पिरनों की रणनीति के साथ मैदान पर टूर्नामेंट में तमाम टीमों को स्पिन के महाजाल में फंसाने उतरा था, लेकिन रविवार को भारतीय स्पिन ममहाजाल ने ही उसकी बल्लेबाजी को उजाड़ दिया. आप देखिए कि महाजाल ने पाकिस्तान पर कैसा करारा प्रहार किया और उसकी बसी-बसाई बल्लेबाजी की दुनिया उजाड़ दी. पाकिस्तान की बल्लेबाजी तब ताश के पन्नों की तरह बिखर गई जब टीम इंडिया की स्पिन तिकड़ी ने अपना रौंद्र रूप दिखाया.

स्पिन तिकड़ी ने यहां से पलट दी बाजी

पाकिस्तान को सबसे पहला झटका साहिबजादा फरहान के रूप में लगा तब टीम का स्कोर 84 रन था और वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें अपनी फिरकी में फंसाया और उसके ठीक बाद 113 के स्कोर पर पाकिस्तान को सैम अयूब के रूप में दूसरा झटका लगा और कुलदीप यदव ने उन्हें पवेलियन भेजा और वहां से पाकिस्तान के मिडिल आर्डर की कमर टूट गई, लेकिन यहां इंतज़ार था फखर जमान के विकेट का मगर उससे पहले मोहम्मद हारिस को अक्षर पटेल ने शून्य पर चलता कर दिया फिर आई वो घड़ी जब फखर जमान को वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जाल में फंसा कर पारी को समाप्त कर दिया. इसके बाद भारतीय स्पिनर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों का जो हाल किया वो किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा.

कुलदीप के इस हथियार ने पिलाया पानी

पाकिस्तान के बल्लेबाज एक बार फिर से कुलदीप के हाथ को देकर गेंद नहीं पढ़ सके कि गेंद अंदर आएगी या बाहर. कुलदीप शुरुआती ओवर में जरूर मंहंगे रहे, लेकिन फिर वह एक एक करके पाकिस्तानी बल्लेबाजी की दुनिया को उजाड़ते गए. कुलदीप यादव चार ओवरों में 30 रन देकर 4 विकेट लेकर इस मैच के स्टार रहे जबकि वरुण चक्रवर्ती (30 रन देकर 2 विकेट), अक्षर पटेल (26 रन देकर 2 विकेट) और जसप्रीत बुमराह (25 रन देकर 2 विकेट) ने भी भारत के पहले गेंदबाजी करने के फैसले पर विकेट चटकाए.

इतने रन के अंदर गवाएं 9 विकेट

पाकिस्तान के बल्लेबाजी की उलटी गिनती तब शुरू हुई जब भारतीय स्पिन अटैक ने अपना जाल बिछाया और पाकिस्तान टीम की बल्लेबाजी फुस्स हो गई और उसके 9 बल्लेबाज मिलकर कुल 33 रन जोड़ सके और पाकिस्तान की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी और पूरी टीम 19.1 ओवर में 147 रन ही बना सकी.