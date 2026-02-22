T20 World Cup 2026: रवि शास्त्री ने द.अफ्रीका के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, इन दो खिलाड़ियों के बीच टक्कर

Team India Playing 11 vs SA T20 World Cup 2026 Super Eight: पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री को लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियन के पास अपनी बेस्ट प्लेइंग XI है और रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 के अपने पहले मैच में जब भारत साउथ अफ्रीका से भिड़ेगा, तो टीम शीट में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. भारत ने अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए टीम में दो बदलाव किए थे.

अक्षर या सुंदर किसे मिलेगा मौका?

स्पिनर कुलदीप यादव की जगह अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया, जबकि ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को कुछ गेम टाइम देने के लिए अक्षर पटेल को आराम दिया गया. शास्त्री के मुताबिक, टीम के सामने एकमात्र दुविधा यह होगी कि अक्षर को खिलाएं या सुंदर को.

रवि शास्त्री ने बताया कैसी होगी भारतीय प्लेइंग 11 (IND vs SA Playing 11)

शास्त्री ने द ICC रिव्यू को बताया, "मुझे लगता है कि यह लगभग वही टीम होगी क्योंकि आपके पास गहराई है, आपने सभी बेस कवर कर लिए हैं, आपके पास ऑप्शन हैं, आपको ऑप्शन की जरूरत है." उन्होंने कहा, "जब ओस होती है, तो आपको एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन की ज़रूरत होती है. चाहे वह शिवम दुबे हों, चाहे हार्दिक अपने पूरे कोटे के ओवर बॉलिंग करें, चाहे तिलक वर्मा हों जो एक या दो ओवर के लिए हाथ घुमा सकते हैं, आपको इन ऑप्शन की ज़रूरत होती है. मुझे नहीं लगता कि वे टीम में कोई बदलाव करेंगे. मुझे लगता है कि पिछले गेम में खेलने वाली टीम अच्छी थी."

शास्त्री ने साउथ अफ्रीका टीम के सेल्फ-कॉन्फिडेंस की भी तारीफ की और उन्हें लगता है कि जब वो इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो कांटे की टक्कर होगी.

शास्त्री ने कहा, "बहुत सेल्फ-कॉन्फिडेंस है और आप जानते हैं कि यह एक ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है क्योंकि साउथ अफ्रीका कोई आसान टीम नहीं है, वे पक्का मुकाबला करेंगे. और यह 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल का रिपीट है, इसलिए हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है." भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों ही पहले राउंड में अपने-अपने ग्रुप में टॉप पर रहने के बाद इस मैच में उतर रहे हैं.