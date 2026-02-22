Meerut Metro: पुश बटन, सोफे जैसी सीटें और लग्जरी कोच...सुपरफास्ट मेरठ मेट्रो की ये खूबसूरत तस्वीरें देखीं क्या

मेरठ मेट्रो देश की सबसे तेज रफ्तार वाली मेट्रो सेवा है, जो आज से मोदीपुरम से मेरठ साउथ तक 12 स्टेशनों के बीच 23 किलोमीटर के ट्रैक पर दौड़ेगी. करीब 13 हजार करोड़ रुपये से बनी मेरठ मेट्रो पूरा सफर महज 30 मिनट में तय करेगी. इसकी अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर तक होगी. दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी शताब्दी नगर स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन दोनों को हरी झंडी दिखाएंगे. वो मेरठ साउथ स्टेशन तक यात्रा करेंगे.

नमो भारत और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन

82.15 किलोमीटर लंबा दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर आज से पूरा हो गया,जो दिल्ली के सराय काले खान को यूपी के मोदीपुरम तक रहेगा. दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर का खंड आज से चालू हो जाएगा. जबकि मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का रूट भी चालू होगा.

मेरठ मेट्रो का किराया

मेरठ मेट्रो का न्यूनतम किराया दिल्ली और नोएडा मेट्रो के मुकाबले थोड़ा कम हो सकता है. मेरठ मेट्रो का न्यूनतम किराया 10 रुपये और अधिकतम किराया 12 स्टेशनों का 40 से 50 रुपये हो सकता है.

मेरठ मेट्रो की खासियत

23 किलोमीटर लंबी मेरठ मेट्रो शहर के भीतर चलेगी, ये 120 किलोमीटर की सुपरफास्ट स्पीड से चलेगी. मेरठ रूट पर नमो भारत तीव्र रेल के साथ ट्रैक और बुनियादी ढांचा साझा करेगी. इससे यात्रियों को स्टेशन परिसर छोड़े बिना दोनों सेवाओं के बीच स्विच करने की सुविधा मिलेगी.

मेरठ मेट्रो की खूबियां

डिजाइन स्पीड: 135 किमी प्रति घंटा

अधिकतम परिचालन गति: 120 किमी प्रति घंटा

यात्रा समय: 21 किमी की दूरी लगभग 30 मिनट में तय की जाएगी

कुल कॉरिडोर: 16 किमी एलिवेटेड ट्रैक और 7 किमी भूमिगत ट्रैक

23 किमी के इस कॉरिडोर में कुल 13 स्टेशन हैं

मेरठ मेट्रो के 9 एलिवेटेड स्टेशन

मेरठ मेट्रो के 9 स्टेशन एलिवेटेड हैं. ये हैं मेरठ साउथ, प्रतापपुर, रिठानी, शताब्दी नगर, ब्रह्मपुरी, एमईएस कॉलोनी, दौरली, मेरठ नॉर्थ और मोदीपुरम. जबकि तीन भूमिगत स्टेशन - मेरठ सेंट्रल, भैंसाली और बेगमपुल हैं. मोदीपुरम डिपो एक एट-ग्रेड स्टेशन है.

मेरठ मेट्रो के अंडरग्राउंड 4 स्टेशन

मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुल और मोदीपुरम - नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों ट्रेनों के लिए उपलब्ध होंगे.

मेरठ मेट्रो की टाइमिंग

पीक आवर्स के दौरान, ट्रेनें हर 5 से 10 मिनट में चलेंगी। ऑफ-पीक आवर्स में, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी 10 से 15 मिनट होगी.

मेरठ मेट्रो कब-कब चलेगी

मेरठ मेट्रो शनिवार को सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक और रविवार को सुबह 8:00 बजे से रात 10:00 बजे तक सेवाएं उपलब्ध रहेंगी. यात्री एक ही टिकट से नमो भारत और मेरठ मेट्रो दोनों में यात्रा कर सकते हैं.

मेरठ मेट्रो की यात्री सुविधाएं

मेरठ मेट्रो की ट्रेनें तीन डिब्बों वाली है. इनमें सीधे और लेटरल दोनों प्रकार की सीटें होती हैं. प्रत्येक ट्रेन 700 से अधिक यात्रियों को ले जा सकती है, जिसमें 173 सीटों की व्यवस्था है.

मेरठ मेट्रो की खासियत (Meerut Metro Key features)

वातानुकूलित डिब्बे

गद्दीदार सीटें

सामान रखने के रैक और पकड़ने के हैंडल

सीसीटीवी कैमरे

यूएसबी मोबाइल चार्जिंग पॉइंट

लाइव रूट मैप

आपातकालीन अलर्ट सिस्टम और अलार्म

अग्नि बुझाने वाले यंत्र और टॉक-बैक सिस्टम

मेरठ मेट्रो का ट्रेवल टाइम

सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन दरवाजे लगाए जाएंगे और उन्हें ट्रेन संचालन के साथ सिंक्रनाइज़ किया जाएगा.

पुश बटन के माध्यम से चुनिंदा दरवाजे खोलने से ऊर्जा की खपत कम करने में मदद मिलेगी

प्रत्येक कोच में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए आरक्षित सीटें होंगी

स्टेशन और ट्रेनें सार्वभौमिक पहुंच को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई हैं

इनमें व्हीलचेयर और मेडिकल स्ट्रेचर के लिए जगह के साथ-साथ विशाल लिफ्ट भी शामिल हैं.

ट्रेनों का बाहरी रंग हरा, नीला और नारंगी है



मेरठ मेट्रो टाइमलाइन

मेरठ प्रोजेक्ट रिपोर्ट RRTS द्वारा 2016 में तैयार की गई और यूपी सरकार को सौंपी गई. प्रधानमंत्री मोदी ने 8 मार्च 2019 को इसकी आधारशिला रखी. पहला ट्रायल 12 जनवरी, 2025 को मेरठ दक्षिण और मेरठ मध्य के बीच हुआ.

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की टाइमलाइन

पीएम मोदी पूरे 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसमें भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के शेष खंड शामिल हैं:

दिल्ली में सराय काले खान और न्यू अशोक नगर के बीच 5 किलोमीटर का खंड

मेरठ दक्षिण और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम के बीच 21 किलोमीटर का खंड

इसके साथ ही दिल्ली और मेरठ के बीच पूरा कॉरिडोर चालू हो जाएगा

नमो भारत की स्पीड

नमो भारत ट्रेनों की डिज़ाइन गति 180 किमी प्रति घंटा है और ये साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों को दिल्ली से जोड़ती हैं. कॉरिडोर का आरंभिक स्टेशन सराय काले खान भी चालू होने वाले स्टेशनों में से एक है.

नमो भारत और मेरठ मेट्रो में अंतर

मेरठ खंड में दोनों सेवाएं एक ही ट्रैक पर चलती हैं, लेकिन स्पीड, कोच और सुविधाएं अलग हैं. नमो भारत ट्रेनें शहरों के बीच यात्रा के लिए डिज़ाइन की गई हैं. इनकी डिज़ाइन गति 180 किमी प्रति घंटा, अधिकतम परिचालन गति 160 किमी प्रति घंटा और औसत गति लगभग 90 किमी प्रति घंटा है. यह सेवा दिल्ली को गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख केंद्रों से कम स्टॉप और तेज़ यात्रा के साथ जोड़ती है.

मेरठ मेट्रो की स्पीड

मेरठ मेट्रो शहर के भीतर मेरठ दक्षिण से मोदीपुरम डिपो तक 23 किमी के कॉरिडोर पर चलती है. इसकी डिज़ाइन गति 135 किमी प्रति घंटा और परिचालन गति 120 किमी प्रति घंटा है. 21 किमी की दूरी लगभग 30 मिनट में तय की जा सकती है.

