Dhurandhar Box Office Collection: 30 दिन बाद भी कोई नहीं है टक्कर में, धुरंधर के खाते में आए इतने करोड़

Dhurandhar Box Office Collection: रणवीर सिंह की फिल्म को रिलीज के 30 बाद भी कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है. फिल्म ने 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

Dhurandhar Box Office Collection Day 30
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली धुरंधर साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म रही. अब 2026 में भी फिल्म की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है. साल की शुरुआत के चार दिन भी इसी फिल्म के नाम रहे. 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई इस फिल्म ने तीस दिन में 806.80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. यह धुरंधर का नेट बॉक्स ऑफिस कलेकिशन है. फिल्म ने तीसवें दिन 12.60 करोड़ रुपये खाते में जोड़े. ऐसा लग रहा है कि रणवीर सिंह ने 2026 के पहले महीने में भी अपना कब्जा जमा लिया है.

रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की जोड़ी ने ढाया कहर

रणवीर सिंह के लीड रोल वाली इस फिल्म में सारी लाइम लाइट अक्षय खन्ना ले गए. अक्षय खन्ना धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार में थे. ये किरदार यूं तो नेगेटिव था लेकिन इस किरदार को अक्षय खन्ना ने इस अदा से निभाया कि लोग उनकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाए. खासतौर पर उनका एक गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. यह गाना एक बहरीनी रैपर फ्लिपराची ने बनाया है. इस गाने के लिरिक्स भले ही समझ से परे थे लेकिन इसका म्यूजिक इतना कैची था कि हर दूसरी रील पर यही गाना सुनाई दे रहा था. 

2025 अक्षय खन्ना के लिए रहा खास

अक्षय खन्ना के लिए 2025 का साल काफी लकी रहा. इस साल उनकी एक नहीं बल्कि दो दो फिल्मों ने धुंआधार कमाई की. पहली थी 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई छावा. विक्की कौशल के लीड रोल वाली छावा में अक्षय खन्ना औरंगजेब के किरदार में थे. छावा ने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड करीब 800 करोड़ की कलेक्शन की.  5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई धुरंधर में अक्षय खन्ना रहमान डकैत के रोल में थे. ये फिल्म 800 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है.

