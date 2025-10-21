विज्ञापन
IND vs AUS: एडिलेड पहुंची भारतीय टीम, विराट-रोहित का एयरपोर्ट पर गाने गाकर फैंस ने किया स्वैग से स्वागत, Video

IND vs AUS: पहले वनडे में कोहली और रोहित दोनों फ्लॉप रहे थे. अब फैन्स दूसरे वनडे में रोको से धमाकेदार पारी की उम्मीद कर रहे हैं.  

Rohit Sharma, Virat Kohli Receive Grand Reception At Adelaide Airport
  • भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे एडिलेड में खेला जाएगा जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है
  • भारतीय टीम को पहले वनडे में मिली हार के बाद दूसरी जीत हासिल कर सीरीज बचानी होगी
  • एडिलेड एयरपोर्ट पर भारतीय टीम का जोरदार स्वागत किया गया जहां फैंस ने रोहित और विराट के लिए गाना भी गाया
Team India Fans Sing Cheer for Rohit Sharma and Virat Kohli : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच एडिलेड में खेला जाएगा. पहले वनडे में मिली हार के बाद दूसरा वनडे मैच भारत के लिए काफी अहम है. सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में दूसरा वनडे मैच जीतना होगा. भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए एडिलेड पहुंच गई है. भारतीय टीम का एडिलेड एयरपोर्ट का फैन्स की ओर से जोरदार स्वागत किया गया है. एरपोर्ट पर कुछ फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए गाना गा रहे थे और उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया, स्टार स्पोर्ट्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है. 

बता दें कि पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को हार का सामना करना पडा था. अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को है. इस मैच में भारत को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. पहले वनडे में कोहली और रोहित दोनों फ्लॉप रहे थे. अब फैन्स दूसरे वनडे में रोको से धमाकेदार पारी की उम्मीद कर रहे हैं.  पहले वनडे में रोहित शर्मा 8 रन पर और विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए थे. 

एडिलेड में विराट का रहा है जलवा

एडिलेड में कोहली हमेशा से बेहतरीन बल्लेबाजी करते आए हैं. इस मैदान पर विराट के बल्ले से टेस्ट और वनडे मे ंमिलाकर कुल 5 शतक निकले हैं. आखिरी बार 2019 में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान पर वनडे में 104 रन की पारी खेली थी. 

एडिलेड में विराट कोहली के शतक:

  1. 116 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2012 (टेस्ट)
  2. 115 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2014 (टेस्ट)
  3. 141 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2014 (टेस्ट)
  4. 107 बनाम पाकिस्तान, 2015 (वनडे)
  5. 104 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2019 (वनडे)

एडिलेड में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज (इंटरनेशनल क्रिकेट)

  • 8 - माइकल क्लार्क (32 पारी) ऑस्ट्रेलिया
  • 7 - डेविड वार्नर (32 पारी) ऑस्ट्रेलिया
  • 7 - रिकी पोंटिंग (46 पारी) ऑस्ट्रेलिया
  • 5 - विराट कोहली (17 पारी) भारत 
  • 5 - डेविड बून (32 पारी) ऑस्ट्रेलिया
  • 5 - एलन बॉर्डर (45 पारी) ऑस्ट्रेलिया
  • 4 - ट्रैविस हेड (15 पारी)ऑस्ट्रेलिया
  • 4 - मार्क वॉ (33 पारी) ऑस्ट्रेलिया 
