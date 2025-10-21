IND vs AUS: एडिलेड पहुंची भारतीय टीम, विराट-रोहित का एयरपोर्ट पर गाने गाकर फैंस ने किया स्वैग से स्वागत, Video

Team India Fans Sing Cheer for Rohit Sharma and Virat Kohli : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच एडिलेड में खेला जाएगा. पहले वनडे में मिली हार के बाद दूसरा वनडे मैच भारत के लिए काफी अहम है. सीरीज बचाने के लिए भारत को हर हाल में दूसरा वनडे मैच जीतना होगा. भारतीय टीम दूसरा वनडे मैच खेलने के लिए एडिलेड पहुंच गई है. भारतीय टीम का एडिलेड एयरपोर्ट का फैन्स की ओर से जोरदार स्वागत किया गया है. एरपोर्ट पर कुछ फैंस रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए गाना गा रहे थे और उनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया, स्टार स्पोर्ट्स पर इस वीडियो को शेयर किया गया है.

The love for Ro-Ko! 🥹



Fans shower #RohitSharma & #ViratKohli with songs & praises as they gear up for the 2nd ODI vs Australia! 🙌🏻#AUSvIND, 2nd ODI 👉 Thu, 23rd Oct, 8 AM! pic.twitter.com/kry928PTsA — Star Sports (@StarSportsIndia) October 20, 2025

बता दें कि पर्थ में खेले गए पहले वनडे में भारत को हार का सामना करना पडा था. अब सीरीज का दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर को है. इस मैच में भारत को हर हाल में जीत हासिल करनी होगी. पहले वनडे में कोहली और रोहित दोनों फ्लॉप रहे थे. अब फैन्स दूसरे वनडे में रोको से धमाकेदार पारी की उम्मीद कर रहे हैं. पहले वनडे में रोहित शर्मा 8 रन पर और विराट कोहली बिना खाता खोले आउट हो गए थे.

एडिलेड में विराट का रहा है जलवा

एडिलेड में कोहली हमेशा से बेहतरीन बल्लेबाजी करते आए हैं. इस मैदान पर विराट के बल्ले से टेस्ट और वनडे मे ंमिलाकर कुल 5 शतक निकले हैं. आखिरी बार 2019 में कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मैदान पर वनडे में 104 रन की पारी खेली थी.

एडिलेड में विराट कोहली के शतक:

116 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2012 (टेस्ट) 115 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2014 (टेस्ट) 141 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2014 (टेस्ट) 107 बनाम पाकिस्तान, 2015 (वनडे) 104 बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2019 (वनडे)

एडिलेड में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज (इंटरनेशनल क्रिकेट)