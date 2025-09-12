तस्कीन अहमद ने बताया वर्ल्ड के उस क्रिकेटर का नाम, जो हर बार ट्रेंड से रहता है आगे

- एशिया कप में आठ टीमें खिताब जीतने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही हैं जिसमें भारत और बांग्लादेश भी शामिल हैं
- भारतीय टीम ने यूएई को हराकर जबकि बांग्लादेश ने हांगकांग को मात देकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की है
- बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने हार्दिक पंड्या को सबसे ट्रेंड से आगे रहने वाला क्रिकेटर बताया है
Taskin Ahmed Big Statement: मौजूदा समय में एशिया कप का रोमांच एशियाई महाद्वीप पर छाया हुआ है. आठों टीमें खिताब पर कब्जा जमाने के लिए जी जान लगा रही हैं. बांग्लादेश और भारत की टीम भी पीछे नहीं है. दोनों टीमों ने टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया है. भारतीय टीम ने जहां UAE को शिकस्त देते हुए टूर्नामेंट का शुरुआत किया है. वहीं बांग्लादेश की टीम ने हांगकांग को मात देते हुए टूर्नामेंट की पहली सफलता हासिल की है. टूर्नामेंट के अभी तीन मुकाबले ही संपन्न हो पाए हैं कि बांग्लादेश के अनुभवी तेज गेंदबाज तस्कीन अहमद ने एक मजेदार सवाल का जवाब देते हुए हलचल बढ़ा दी है.
दरअसल, 30 वर्षीय बांग्लादेशी तेज गेंदबाज से पूछा गया था कि वह कौन सा क्रिकेटर है जो हर बार ट्रेंड से आगे रहता है? इसके जवाब में तस्कीन अहमद ने जिस खिलाड़ी का नाम लिया. उसके नाम से आप भी सहमत नजर आएंगे. अहमद ने जवाब में 'हार्दिक पंड्या' का नाम लिया.
पहले मैच में कुछ खास प्रभावी नहीं रहे तस्कीन अहमद और हार्दिक पंड्या
तस्कीन अहमद और हार्दिक पंड्या जरूर दो बड़े नाम है. मगर शुरुआती मुकाबलों में ये दोनों खिलाड़ी कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए हैं. UAE के खिलाफ बल्लेबाजी में तो पंड्या को मौका नहीं मिल पाया. मगर गेंदबाजी में भी वह कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए थे. कैप्टन सूर्या ने पारी का पहला ओवर उन्हीं के हाथ में थमाया था. मगर पहले ही ओवर में वह 10 रन खा बैठे. जिसके बाद सूर्या ने दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर उन्हें नहीं लगाया.
पंड्या जैसा ही कुछ हाल तस्कीन अहमद का भी रहा. उन्होंने हांगकांग के खिलाफ दो सफलता जरूर प्राप्त की. मगर इस दौरान काफी महंगे भी रहे. टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 9.50 की इकोनॉमी से 38 रन लूटा डाले.
