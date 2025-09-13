बालों को कलर करने के लिए मंहगे महंगे हेयर कलर है जरुरी? भारती सिंह ने बताया सस्ता उपाय

सफेद बालों की समस्या आज आम हो गई है. सिर्फ बुजुर्गों ही नहीं जवान लोगों में भी यह समस्या देखने को मिल जाती है. टीनएजर्स भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं. बालों के सफेद होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें पानी से लेकर विटामिन की कमी शामिल है. कई लोग सफेद बालों की प्रॉब्लम से बचने के लिए कैमिकल वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन भारती सिंह ने इस समस्या का सस्ता और कारगर इलाज अपने शो में बताया, जिसे वह काफी समय से आजमाती हुई नजर आ रही हैं. इतना ही नहीं यह तरीका उनके काले बालों का राज भी है.

भारती सिंह का होममेड डाई

दरअसल, अपने पॉडकास्ट में भारती सिंह ने बताया कि वे घर पर नेचुरल मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल बाल काला करने के लिए करती हैं. नेचुरल बाल काला करने के लिए होममेड डाई बनाकर भारती अपने बालों पर अप्लाई किया. होममेड डाई का तरीका बताते हुए भारती सिंह ने कहा, वे अपने बालों को कभी भी कैमिकल युक्त कलर से कलर नहीं करती और ना ही पार्लर जाती हैं. वह पंजाब में बालों में मेहंदी लगाती थीं और आज भी उसी तरीके का इस्तेमाल करती हैं.

उन्होंने बताया कि हेयर डाई करने के लिए वे लोहे की कड़ाही में नेचुरल हिना पाउडर लेती हैं और चाय पत्ती का पानी, अंडे की सफेद जर्दी, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालकर मिक्स करके रातभर के लिए छोड़ना है. इसके बाद बालों में अच्छे से लगाकर दो से तीन घंटे के बाद बालों को पानी से धो लें. इससे नेचुरल काले और सिल्की बाल उन्हें घर बैठे मिल जाता है.

गौरतलब है कि भारती सिंह ने बतौर स्टैंडअप कॉमेडियन के रुप में टीवी की दुनिया में कदम रखा था. इसके बाद एक नूर के साथ 2011 में उन्होंने एक्टिंग डेब्यू किया. इसके बाद वह यमले जट यमले, खिलाड़ी 786 और रंगन स्टाइल में नजर आ चुकी हैं.