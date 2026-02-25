T20 World Cup Semifinal Scenario: इंग्लैंड- साउथ अफ्रीका से हारकर फंस गया भारत- पाकिस्तान, सेमीफाइनल की राह हुई मुश्किल, ये रहा पूरा समीकरण

T20 World Cup 2026 semi final Eqauation : इंग्लैंड की टीम ग्रुप 2 में सेमीफाइनल में पहुंच गई है. इंग्लैंड ने पाकिस्तान को सुपर 8 मुकाबले में 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. अब ग्रुप 2 पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच दिलचस्प जंग देखने को मिलेगी. वहीं, दूसरी ओर ग्रुप 1 का भी समीकरण काफी दिलचस्प है. जानते हैं दोनों ग्रुप में कौन सी टीम का पलड़ा है भारी.
पाकिस्तान 1 पॉइंट, -0.461
पाकिस्तान की किस्मत अब उसके अपने हाथ में नहीं है; अगर न्यूज़ीलैंड अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाता है, तो श्रीलंका के खिलाफ उनके मैच का नतीजा चाहे जो भी हो, पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा. सलमान अली आगा की लीडरशिप वाली टीम के लिए अच्छी बात यह है कि इंग्लैंड ने आज का गेम सिर्फ़ 5 बॉल बाकी रहते जीत लिया, जिसका मतलब है कि उनके NRR को बहुत कम नुकसान हुआ है.
न्यूज़ीलैंड 1 पॉइंट, 0.000
अगर न्यूज़ीलैंड अपने दोनों मैच हार जाता है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले मैच का विनर आखिरी 4 के लिए क्वालिफ़ाई करेगा. श्रीलंका टीम अगर कल (25 फरवरी) न्यूजीलैंड से हार जाती है तो श्रीलंका बाहर हो जाएगी. अगर न्यूज़ीलैंड अपने दो में से एक मैच जीत जाता है और पाकिस्तान को हरा देता है, तो बेहतर नेट रन रेट (NRR) वाली टीम क्वालिफ़ाई कर लेगी.
श्रीलंका 0 पॉइंट, -2.550
न्यूज़ीलैंड की तरह, श्रीलंका भी अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने पर क्वालिफ़ाई कर लेगा.
T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप 2 के बाकी मैच
- 25 फरवरी: न्यूज़ीलैंड बनाम श्रीलंका — आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)
- 27 फरवरी: इंग्लैंड बनाम न्यूज़ीलैंड — आर. प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो (शाम 7:00 बजे)
- 28 फरवरी: पाकिस्तान बनाम श्रीलंका — पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी (शाम 7:00 बजे)
सुपर 8 में प्वाइंट्स टेबल का हाल
|ग्रुप-1
|खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|वेस्ट इंडीज़
|1
|1
|0
|0
|2
|5.350
|द.अफ़्रीका
|1
|1
|0
|0
|2
|3.880
|भारत
|1
|0
|1
|0
|0
|-3.880
|ज़िंबाब्वे
|1
|0
|1
|0
|0
|-5.350
सुपर 8 में प्वाइंट्स टेबल का हाल
|ग्रुप-2
|खेले
|जीते
|हारे
|बेनतीजा
|अंक
|नेट रनरेट
|इंग्लैंड (Q)
|2
|2
|0
|0
|4
|+1.491
|न्यूज़ीलैंड
|1
|0
|0
|1
|1
|-
|पाकिस्तान
|2
|0
|1
|1
|1
|-0.461
|श्रीलंका
|1
|0
|1
|0
|0
|-2.550
ग्रुप 1 का क्या है समीकरण
वेस्टइंडीज 2 पॉइंट, +5.350 NRR
ग्रुप 1 का समीकऱण इस समय सबसे पेचीदा है. वेस्टइंडीज ने ज़िम्बाब्वे पर ज़बरदस्त जीत के साथ वे फ़ाइनल 4 क्वालिफ़िकेशन के करीब पहुंच गए हैं. जिम्बाब्वे पर उनकी 107 रन की जीत ने वेस्ट इंडीज़ को बेहतर नेट रन-रेट पोज़िशन दी है, जो ग्रुप 1 के और मैच होने पर अहम साबित हो सकती है, वे अब शायद सेमी-फ़ाइनल क्वालिफ़िकेशन से सिर्फ़ एक जीत दूर हैं.
साउथ अफ्रीका, 2 पॉइंट्स, +3.800
साउथ अफ्रीका ने अपने सुपर 8 कैंपेन की शुरुआत भारत पर 76 रन की शानदार जीत के साथ की .इस जीत ने साउथ अफ्रीका को सुपर 4 में पहुंचने एक अच्छा नेट रन रेट भी मिला है जो उन्हें आगे फायदा दे सकता है. साउथ अफ्रीकी टीम अभी दो मैच और खेलने वाली है. दोनों मैच जीतने पर अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी.
भारत 0 पॉइंट्स, -3.800
साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह हार T20 वर्ल्ड कप में भारत की 13 मैचों में पहली हार थी. साउथ अफ्रीका से हार के साथ, टूर्नामेंट से पहले फेवरेट भारत अब मुश्किल में हैं. भारत को अब वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे को हराकर नॉकआउट में पहुंचने की अपनी संभावनाओं को जीवित रख सकता है. इसके अलावा भारत को अपने नेट रन पर भी काम करना होगा और दोनों टीमों के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी. यही नहीं भारत को दूसरी टीमों के परिणाम पर भी निर्भर रहना होगा.
ज़िम्बाब्वे, 0 पॉइंट्स, -5.350
वेस्टइंडीज से बुरी तरह हार के बाद, टूर्नामेंट में ज़िम्बाब्वे के ड्रीम रन में एक बड़ी रुकावट आई, जिससे वे नेट रन-रेट पर भारत से और पीछे हो गया है. अब सुपर 8 स्टेज से आगे बढ़ने का कोई भी मौका है, तो वह है कि जिम्बाब्वे को भारत और साउथ अफ़्रीका दोनों को आसानी से हराना होगा.
