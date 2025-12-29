T20 World Cup 2026: 'यह 'स्वीट समस्या' भारतीय सेलेक्टरों के लिए चैलेंज', टॉम मूडी का बड़ा बयान

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टॉम मूडी ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं. और यह बहुत ही शानदार समस्या है. लेकिन सलेक्टर्स और कप्तान को सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करने में मुश्किल समय का सामना करना पड़ रहा है. मूडी ने जियो-स्टार चैनल के एक कार्यक्रम में कहा, 'भारतीय क्रिकेट के साथ एक बड़ा मुद्दा यह है कि यहां टैलेंट कुछ ज्यादा है. यहां एक खिलाड़ी के कई विकल्प हैं. यह एक शानदार समस्या है, लेकिन यह किसी चयनकर्ता और कप्तान के लिए दु्स्वप्न सरीखा है.'

इसी कार्यक्रम में इंग्लिश पूर्व कप्तान इयान मोर्गन ने कहा कि व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में बॉलिंग अटैक और कम स्कोर का बचाव करना टीम विशेष के कॉन्फिडेंस मको बढ़ाता है. यह पहलू विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में टीम को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाता है.मोर्गन बोले, 'व्हाइट-बॉल क्रिकेट में आपको बॉलिंग अटैक टूर्नामेंट जिताता है. जब आप कम स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव करते हो, तो यह

टीम को भरोसा देता है कि आप किसी भी हालात में मैच जीत सकते हो. यह भरोसा विश्व कप में किसी भी टीम के लिए एक बड़ी चेतावनी बन जाता है. मूडी और मोर्गन दोनों के ही ये बयान हाल ही में टी20 विश्व कप 2026 के लिए घोषित भारतीय टीम के ऐलान के बाद आए हैं. अगले साल खेले जाने वाले टी20 विश्व कप में सूर्यकुमार यादव अपने किसी पहले आईसीसी टूर्मामेंट में कप्तान करेंगे, जबकि अक्षर पटेल को उप-कप्तान बनाया गया है.



