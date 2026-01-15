T20 World Cup 2026: वॉशिंगटन सुंदर पर विश्व कप से बाहर होने का खतरा, ये 4 प्रबल दावेदार, जानें किसका दावा सबसे मजबूत

सिर पर टीम इंडिया के टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2026) सवार है, लेकिन अब जब एक महीन से भी कम का समय रह गया है, तो वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar) की चोट भारतीय प्रबंधन के लिए बड़ा सिरदर्द बन गई है. वॉशिगंटन सुदंर का न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे के बाद खेली जाने वाली पांच टी20 मैचों की सीरीज से बाहर होना तय है, लेकिन इसके साथ ही उन पर विश्व कप से भी बाहर होने का खतरा मंडरा गया है. न्यूजीलैंड (Ind vs Nz) के खिलाफ सीरीज 21 से शुरू हो रही है और ऐसे में वॉशिंगटन को बहुत ही तेजी से चोट से उबरना होगा और यह बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. वॉशिंगटन सुंदर बायीं पसली के निचले हिस्से में चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे. सुंदर इससे काफी असहज महसूस कर रहे थे और इसी के बाद उन्होंने हटने का फैसला किया.बहरहाल, आगे की बात करते हैं कि अगर वॉशिगंटन सुदंर इलेवन से बाहर हो जाते हैं, वो खिलाड़ी या प्रबल दावेदार कौन हैं, जो उनकी जगह ले सकते हैं. चलिए आप बारी-बारी से जान लीजिए:-

4. शाहबाज अहमद

जब अक्षर पटेल कुछ महीने पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से बाहर हुए थे, तो उनकी जगह शाहबाज अहमद को लाया गया था. लेकिन तब मामला 'लाइक-टू-लाइक' जैसे खिलाड़ी जैसा था, लेकिन अब जबकि वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर हैं, को रेस में होने के बावजूद उनका दावा बहुत ही कमजोर दिखाई पड़ता है और वह इस मामले में चौथे नंबर पर हैं.

3. श्रेयस अय्यर

श्रेयस अय्यर का आईपीएल में तूफानी प्रदर्शन रहा है. वह वह पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में से एक रहे. लेकिन बात वहीं आ जाती है कि क्या प्रबंधन एक ऑलराउंडर के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक विशुद्ध बल्लेबाज को टीम में जगह देंगे क्योंकि अय्यर सिर्फ बैटिंग की कर पाते हैं? लेकिन वह जगह लेने के तो दावेदार हैं ही.

2. नितीश रेड्डी

नितीश रेड्डी की आलोचना होती रही है कि वह न तो पूर्ण से बल्लेबाज ही हैं और न ही गेंदबाज, लेकिन जैसी भी स्थिति है, सच यह है कि उनके भीतर बीसीसीआई ने खासा निवेश किया है. और इससे भी कोई इनकार नहीं ही करेगा कि उनमें बैटिंग क्षमता तो है ही. वहीं, स्पीड भले ही रेड्डी को टेस्ट या वनडे के लिए एक संपूर्ण बॉलर न बनाती हो, लेकिन टी0 एक ऐसा फॉर्मेट है, जहा गेंदबाजी की गति नहीं, बल्कि चालाकी ज्यादा मायने रखते हैं. और अगर आपके भीतर यह है, तो आप इस फॉर्मेट में तो मारक साबित हो ही सकते हैं. रेड्डी को दावेदार नंबर-2 कहा जा सकता है

1. रियान पराग

पिछले कुछ सालों से घरेलू क्रिकेट सहित आईपीएल में बल्ले से जौहर दिखा रहे रियान पराग ने बल्ले जो किया है, या जो उनके भीतर क्षमता है, उससे अब पूरा विश्व क्रिकेट जगत वाकिफ हो चुका है. वहीं, अलग-अलग शैली से उनका बॉलिंग का अंदाज पराग के पास एक ऐसा X फैक्टर है, जिसे प्रबंधन को रुककर और ठहरकर समझना होगा. वह दिन विशेष पर दोनों ही डिपार्टमेंट में कमाल करने की काबिलियत रखते हैं. निश्चित तौर पर तमाम पहलुओं जैसे क्षमता, प्रदर्शन और जरूरत को देखते हुए वॉशिगंटन के चोट कारण विश्व कप से हटने की सूरत में पराग का दावा सबसे मजबूत है.

यह भी पढ़ें:

T20 World Cup: पकड़ा गया पाकिस्तान में जन्में क्रिकेटर का झूठ! वीजा में देरी हुई, भारत ने मना नहीं किया है- रिपोर्ट