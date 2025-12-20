T20 World Cup 2026: शुभमन गिल का पत्ता साफ तो सूर्या कैसे टीम में, दो विकेटकीपर मगर कौन ओपनर?

2026 के टी 20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है.इस टीम की सबसे बड़ी खबर ये है कि वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को टीम में जगह नहीं मिली है.वैसे तो टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने कहा है कि शुभमन गिल को उनके प्रदर्शन की वजह से नहीं बल्कि टीम कम्बिनेशन की वजह से हटाया गया है, मगर सच्चाई ये है कि गिल को हटाने के पीछे उनका हाल के दिनों का प्रदर्शन रहा है.

गिल का पत्ता साफ तो सूर्या क्यों टीम में?

शुभमन गिल का 2025 में टी20 में औसत केवल 26.3 रहा है जबकि आईपीएल में 50, वनडे में 49 और टेस्ट में 70.2 रहा है. टीम के चयनकर्ता मानते हैं कि उन्हें विकेटकीपर ओपनिंग बल्लेबाज चाहिए था, इसलिए शुभमन गिल की टीम में जगह नहीं बनती.

चयनकर्ताओं का यह कहना जरूरी था वरना यदि वे गिल के टी20 प्रदर्शन की बात करते तो सवाल ये भी पूछा जाता कि यदि शुभमन गिल का प्रदर्शन खराब है तो कप्तान सूर्या का आंकडा तो बदतर है. सूर्या ने 2025 में 21 पारियों में केवल 218 रन बनाए हैं. सूर्या का औसत 13.62 रन और स्ट्राइक रेट 123.16 का है. इस आधार पर सूर्या की टीम में जगह नहीं बनती है.

दो विकेटकीपर- कौन करेगा ओपनिंग?

इस टीम में दो विकेटकीपरों का चयन किया गया है और दोनों ओपनर हैं. सवाल ये है कि क्या दोनों खेलेंगे और यदि दोनों खेले तो क्या दोनों ओपनिंग करेंगे या अभिषेक के साथ कौन ओपनर होगा. ये एक गुत्थी है जिसका समाधान शायद कोच गौतम गंभीर के पास हो.

टीम का उप कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है ,तो क्या यह तय हो गया है स्पिनर के तौर पर टीम की पहली पसंद अक्षर हैं ना कि कुलदीप यादव. अब साफ हो गया है कि टीम में एक ही स्पिनर की जगह बनती है तो अक्षर ही खेलेंगे कुलदीप नहीं.

हार्दिक क्यों नहीं उपकप्तान?

चयनकर्ताओं के इस निर्णय पर सवाल उठ रहे हैं कि मौजूदा उप कप्तान शुभमन गिल की जगह नहीं बन रही थी तो हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाना चाहिए था क्योंकि वो टीम के एक्स फैक्टर हैं. दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते हैं. हार्दिक पांड्या को तो भारतीय टी20 टीम का भी कप्तान बनाया जा सकता है.

इस टीम में दो खिलाड़ियों की वापसी हुई है. एक हैं ईशान किशन और दूसरे रिंकू सिंह. ईशान ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी में झारखंड की टीम को चैंपियन बनाया और खुद भी काफी अच्छा खेले. मगर उनको प्लेइंग इलेवन में खिलाया जाता है या नहीं कह नहीं सकते.

दूसरे रिंकू सिंह को इस लिए वापस लाना पड़ा कि टीम में नीचे एक फिनिशर की जरूरत महसूस की गई. रिंकू सिंह एशिया कप के फाइनल में केवल एक गेंद खेले थे और विनिंग रन बनाया था. फिर दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ उनको टीम में नहीं चुना गया. मगर अब टी20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह दी गई है.

वैसे तो चुनी गई टीम काफी संतुलित है. एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीत सकती है. मगर कप्तान सूर्य कुमार यादव का फार्म में आना जरूरी है क्योंकि वो ऐसी पोजिशन पर खेलते हैं, जहां रन रेट को बरकरार रखना जरूरी होता है. मगर फिलहाल के उनके फार्म को देखकर लगता है कि सूर्या ही इस टीम के कमजोर कड़ी हैं.