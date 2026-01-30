पाकिस्तान नहीं, राशिद खान ने T-20 वर्ल्ड कप को लेकर की भविष्यवाणी, ये 4 टीमें खेलेंगी सेमीफाइनल

T20 World Cup 2026 Semifinal Predictions: राशिद खान ने टी-20 वर्ल्ड कप को लेकर भविष्यवाणी की है, अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद ने उन 4 टीमों के बारे में बात की है जो सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, स्पोर्ट्स टूडे के साथ बात करते हुए राशिद ने उन 4 टीमों को लेकर भविष्यवाणी की है. राशिद ने कहा, "देखिए यह बताना मुश्किल है, क्योंकि अब सभी टीमें बेहतरीन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भी भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान होगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सेमीफाइनल में होंगे. पिछले वर्ल्डकप में भी हमने बेहतरीन खेल खेला था. हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, इसलिए मुझे लगता है भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान ऐसी 4 टीमें होंगी जो सेमीफाइनल खेलने वाली है".

2024 टी-20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भारत, अफगानिस्तान, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीकी टीम पहुंची थी. सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को साउथ अफ्रीका ने 9 विकेट से हरा दिया था.वहीं 2024 टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम विजेता बनी थी और फाइनल में भारत ने साउथ अफ्रीका को 7 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की टीम

राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्ला अहमदजई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली, इब्राहिम जादरान। रिजर्व: एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए साउथ अफ्रीका की टीम

एडेन मार्कराम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डी कॉक, मार्को जानसन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्टजे, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ, ट्रिस्टन स्टब्स

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए इंंग्लैंड की टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, एक्सर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह