Pakistan Participation in T20 World Cup 2026 LIVE: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद घोषणा की थी कि T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम निर्णय शुक्रवार (आज, 30 जनवरी 2026) या अगले सोमवार (2 फरवरी 2026) को लिया जाएगा. इस बीच, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने इस मुद्दे पर फिर राग छेड़ दिया है. इससे पहले मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के को लेकर आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा था, "बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है. इस मामले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है.

फाइनल की समय-सीमा

पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मीडिया को बताया था कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने यह संकेत दिया था कि फैसला आज या सोमवार तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. मुख्य चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा या केवल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा.

Here are the LIVE Updates of Pakistan's Participation in the T20 World Cup 2026