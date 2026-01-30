Pakistan Participation in T20 World Cup 2026 LIVE: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद घोषणा की थी कि T20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम निर्णय शुक्रवार (आज, 30 जनवरी 2026) या अगले सोमवार (2 फरवरी 2026) को लिया जाएगा. इस बीच, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने इस मुद्दे पर फिर राग छेड़ दिया है. इससे पहले मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के को लेकर आईसीसी पर निशाना साधते हुए कहा था, "बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है. इस मामले में उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है.
फाइनल की समय-सीमा
पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने मीडिया को बताया था कि सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने यह संकेत दिया था कि फैसला आज या सोमवार तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा. मुख्य चर्चा इस बात को लेकर है कि क्या पाकिस्तान टूर्नामेंट का बहिष्कार करेगा या केवल भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा.
T20 World Cup Pakistan Participation LIVE News: मोहसिन नकवी पर भड़के सुरेश रैना
सुरेश रैना ने पाकिस्तान के स्टैंड को लेकर बयान दिया है और माना है कि पाकिस्तान जो धमकी दे रहा है वह बिल्कुल बचकाना है. NDTV के साथ बात करते हुए रैना ने कहा, "जैसा कि ICC चेयरमैन ने कहा है, जो लोग भारत नहीं आ रहे हैं, उनके खिलाफ वे सख्त कार्रवाई करेंगे."रैना ने सुझाव दिया कि भारत न आकर, बोर्ड "बहुत कुछ खो देंगे," क्योंकि भारतीय क्रिकेट का कमर्शियल और कल्चरल महत्व बहुत ज़्यादा है"
रैना ने PCB चीफ मोहसिन नकवी को सीधा मैसेज दिया, जो कुछ समय से T20 वर्ल्ड कप से हटने की बात कर रहे हैं. उन्होंने पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप से हटने के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि ऐसा कदम उठाने पर ICC सख्त कार्रवाई कर सकता है.
Suresh Raina on T20 World Cup 2026: रैना ने बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर
बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप से अलग होने पर सुरेश रैना निराश हैं, रैना ने माना कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को इससे ज्यादा नुकसान होने वाला है. एक टीम तौर पर बांग्लादेश निराश होगी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम भारत की परिस्थिति को अच्छी तरह से समझती थी और यहां आकर यह टीम बेहतर खेल दिखा सकती था. NDTV के साथ बात करते हुए रैना ने बांग्लादेश के टी-20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद पर अपनी राय दी है.
रैना ने कहा "मुझे लगता है कि बांग्लादेश के साथ जो कुछ भी हुआ- हमने सुरक्षा दी, सब कुछ था. मुझे लगता है कि यह उनकी गलती है. अगर वे भारत आते, तो बात अलग होती क्योंकि बांग्लादेश की टीम बहुl मज़बूत है. उनके स्पिनर हालात को बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें बहुत नुकसान होने वाला है."
T20 World Cup Pakistan Participation LIVE News: क्या पाकिस्तान सच में T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है?
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) का T20 वर्ल्ड कप से पूरी तरह से हटना सबसे सही ऑप्शन नहीं लगता, क्योंकि ऐसा फैसला ICC टूर्नामेंट पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इससे PCB को ICC से सालाना रेवेन्यू शेयर में लगभग $34.5 मिलियन का नुकसान हो सकता है.
T20 World Cup Pakistan Participation LIVE News: शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को दी जीत की बधाई
Well done Team Pakistan for an electrifying performance against Australia in the first T20I. I also appreciate Chairman PCB @MohsinnaqviC42 and his entire team for their tireless efforts in strengthening Pakistan cricket. Proud moment for the nation.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) January 30, 2026
Pakistan Final Call on T20 WC 2026 Participation: भारत के ख़िलाफ़ मैच का बायकॉट किया तो कितना नुक़सान हो सकता है
पाकिस्तान की टीम ऐसा नहीं कर सकती है. पहली बात तो यह है कि भारत-पाकिस्तान मैच से होने वाली आय आईसीसी के केंद्रीय कोष में जाती है, जिससे पाकिस्तान समेत विश्व क्रिकेट की मदद होती है. बीसीसीआई उस धन पर निर्भर नहीं है. मैच न खेलने से भारत की तुलना में पाकिस्तान को अधिक नुकसान होगा.
Pakistan Final Call on T20 WC 2026 Participation: मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से क्या कहा
T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने की घोषणा से पहले पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को मोहसिन नकवी का साफ़ संदेश. PTI के अनुसार, उन्होंने मीटिंग में पाकिस्तान के PM से कहा कि "ICC और सदस्य बोर्ड के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना जरूरी है."
Pakistan in T20 WC 2026: नकवी ने ट्वीट में नवाज शरीफ बताया था प्रधानमंत्री
PCB चीफ ने पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ कहकर सोशल मीडिया पर एक गलती कर दी थी. बाद में उन्होंने गलती सुधार ली, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा था.
नकवी ने ट्वीट किया था, "प्रधानमंत्री मियां मुहम्मद नवाज शरीफ के साथ एक अच्छी मीटिंग हुई. मैंने उन्हें ICC मामले के बारे में बताया, और उन्होंने निर्देश दिया कि हम सभी विकल्पों पर विचार करते हुए इसे सुलझाएं. यह तय हुआ कि आखिरी फैसला शुक्रवार या अगले सोमवार को लिया जाएगा."
Pakistan Participation In T20 World Cup 2026 Live Updates: कोलंबो के उड़ान के लिए टिकट बुक
पाकिस्तान की T20 विश्व कप 2026 में भागीदारी को लेकर चल रही अटकलों के बीच एक बड़ा संकेत है. कथित तौर पर, पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों सलमान अली आगा और अन्य ने कोलंबो के उड़ान के लिए टिकट बुक कर लिए हैं, जहां टीम को अपने सभी निर्धारित मैच खेलने हैं.
Pakistan Participation In T20 World Cup 2026 Live Updates: आज हो सकता है बड़ा ऐलान
