T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया पैंतरा, ख़बरें फ़ैलाओ, ICC से टक्कर लो और भारत के साथ..

T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में 11 दिन बचे हैं. लेकिन पाकिस्तान का फ़ोकस अपनी टीम की जीत से ज़्यादा खेल बिगाड़ने पर है. पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उकसाकर उन्होंने उनका बड़ा नुकसान करवाया.

T20 World Cup 2026: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया पैंतरा
  • PCB ने टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार करने पर विचार शुरू किया है.
  • मोहसिन नक़वी ने सरकार के निर्णय के आधार पर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की भागीदारी तय होने की बात कही है.
  • पाकिस्तान आईसीसी के खिलाफ असंतोष जताते हुए टूर्नामेंट के दौरान खेल को प्रभावित करने के कई प्रयास कर सकता है.
T20 World Cup 2026, ICC vs PCB: टी-20 वर्ल्ड कप के शुरू होने में 11 दिन बचे हैं. लेकिन पाकिस्तान का फ़ोकस अपनी टीम की जीत से ज़्यादा खेल बिगाड़ने पर है. पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को उकसाकर उन्होंने उनका बड़ा नुकसान करवाया. पूरी क्रिकेट की दुनिया के वोटिंग के ज़रिये बांटने की कोशिश की और खुद बांग्लादेश के साथ अलग-थलग पड़ गया. अब पीसीबी नया पैंतरा आज़माने जा रहे हैं जिससे सीधा आईसीसी को निशाने पर लेने की कोशिश की जा रही नज़र आती है. 

 भारत के साथ वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे मैच? - सूत्र 

लाहौर में दो दिनों पहले एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस के दौरान पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नक़वी ने कहा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा या नहीं इसपर विचार कर रहा है. नक़वी ने ये भी कहा कि इस बारे में आख़िरी फ़ैसला उनकी सरकार का होगा. नक़वी ने इसी दौरान आईसीसी को धमकी भी देने की कोशिश की. 

सूत्रों के मुताबिक लाहौर में प्रेस कॉन्फ़्रेंस से अलग नक़वी ने अपने ख़ास पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि वो पूरा वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने के बजाए इस विकल्प के बारे में भी सोच रहे हैं कि भारत के ख़िलाफ़ वर्ल्ड कप के मैच में हिस्सा नहीं खेलें. ऐसे में उन्हें लगता है कि वो आईसीसी को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकेंगे. 

आईसीसी की चेतवानी की ख़बरें आने के बाद पाकिस्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप का तो एलान कर दिया. लेकिन टूर्नामेंट के रंग में भंग डालने की पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा. यही नहीं टूर्नामेंट के दौरान भी पाकिस्तान अपने पैंतरे आज़माएगा, इसकी पूरी उम्मीद की जा सकती है. 

क्रिकेट की दुनिया के लिए पाकिस्तान बन रहा है ख़तरा

पाकिस्तान पूरी क्रिकेट दुनिया के तालमेल के चुनौती बनता जा रहा है. पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी ने साफ़ तौर पर आईसीसी को छोटा साबित करने की भी कोशिश की है. एशिया कप की ट्रॉफ़ी को अबतक अपने कब्ज़े में रखना उसका एक बड़ा सबूत है. 

लाहौर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में भी नक़वी ने साफ़ तौर पर कहा,"हम आईसीसी से ज़्यादा पाकिस्तान सरकार को मानते हैं जो फ़ैसला पाकिस्तान की सरकार करेगी, हम उसके पाबन्द हैं. ये फ़ैसला पाकिस्तान गवर्मेंट को करना है."
  
सूत्रों के मुताबिक आज इस्लामाबाद में पीसीबी और पाकिस्तान पीएम शहबाज़ शरीफ़ की बैठक होनेवाली है. लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नक़वी ने कहा था, "हमारे पीएम (शहबाज़ शरीफ) देश से बाहर गये हुए. जब वो आएंगे तब हम उनसे सलाह लेंगे. जो सरकार कहेगी वही हम मानेंगे. अगर वो नहीं कहते हैं तो वे (आईसीसी) किसी 22वीं टीम (अन्य टीम) को आमंत्रित कर सकते हैं." 

नक़वी लगातार बांग्लादेश को लेकर पुराना राग अलापते रहे हैं,"मेरा ख़्याल है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है. बांग्लादेश को हर सूरत में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए. बांग्लादेश एक बड़ा स्टेकहोल्डर है. मैंने बुधवार की बैठक में भी यही कहा था और उनके साथ आप डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते."

आईसीसी बढ़ा सकता है सख़्ती 

सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या मोहसिन नक़वी की बयानबाज़ी से आईसीसी पहले ही नाखुश था. सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने तमाम सैंक्शंस की चेतवनी भी दी थी. और ये संदेश पाकिस्तान बोर्ड तक पहुंच चुका है. जिसके बाद उन्होंने टी-20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का एलान किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फ़िलहाल इस मुगालते में है कि उनके बगैर वर्ल्ड क्रिकेट की दुनिया डगमगा जाएगा. जबकि आज के दौर में भारत जिस भी देश के साथ क्रिकेट खेलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है. आज क्रिकेट फ़ैन्स भारत-ऑस्ट्रेलिया, भारत-इंग्लैंड, भारत-द.अफ़्रीका या भारत-श्रीलंका जैसे मैचों को बड़े चाव से देखते हैं. ऐशेज़ और दूसरे बड़े टूर्नामेंट भी वर्ल्ड क्रिकेट के एलीट और लोकप्रिय टूर्नामेंट हैं.

India, Pakistan Cricket Board, Cricket, T20 World Cup 2026
