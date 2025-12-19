विज्ञापन
T20 World Cup 2026: विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कल, AI ने कर दी अपनी टीम की घोषणा, जानें किसे दी जगह

India T20 World Cup Team: भारतीय टीम का ऐलान कल 1:30 बजे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले देखें कि AI प्लेटफॉर्म ने चिंतन-मनन करने के बाद क्या टीम घोषित की है

T20 World Cup 2026:

अगले साल भारत और श्रीलंका की धरती पर खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान बीसीसीआई की तरफ से शनिवार को दोपहर करीब 1:30 बजे किया जाएगा. यह खबर आने के साथ ही करोड़ों फैंस अपनी-अपनी टीम की कल्पना में जुट गए हैं. शर्त लगा रहे हैं कि कौन चुना जाएगा, कौन नहीं. इसी बीच ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले एक साल के प्रदर्शन के आधार पर अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. और अगर पिछले एक साल के प्रदर्शन पर सभी खिलाड़ियों पर नजर डाली जाए, तो AI विश्व कप टीम बहुत ज्यादा हद तक व्यावहारिक दिखाई पड़ रही है. यह सही है कि कप्तान सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन पिछले एक साल में औसत से भी खराब रहा है, लेकिन कप्तान तो वही ही होने जा रहे  हैं, तो इन दिनों इस फॉर्मेट में बल्ले से खासे लड़खड़ाए शुभमन गिल को एआई ने उप-कप्तान बरकरार रखा है. 

साल 2025 में टीम इंडिया का प्रदर्शन

इस साल टीम इंडिया ने अभी तक (पांचवें टी20 मैच से पहले तक) 20 मैच खेले हैं. इसमें  14 में उसे जीत मिली है और 3 मैचों में हार. वहीं दो मैचों में कोई परिणाम नहीं निकला है. इस आधार पर ऐसे में सेलेक्टरों को कोई कारण नजर नहीं आता कि करीब-करीब शत-प्रतिशत प्रदर्शन करने वाली टीम से छेड़छाड़ क्यों की जाए. मतलब साफ है कि  रिंकू सिंह के लिए टीम कोई जगह नहीं है, तो यशस्वी जायसवाल को भी इंतजार करना ही होगा.

इस परफॉरमर के लिए कोई जगह नहीं

AI की इस भविष्यवाणी का मतलब है कि वीरवार को ही खत्म हुए सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन और सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा छक्के-चौके जड़ने वाले इशान किशन के लिए टीम में कोई जगह नहीं है. ऑर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के अनुसार सेलेक्टरों की पसंद जितेश शर्मा और संजू  सैमसन ही होने जा रहे हैं. 

पिछले एक साल के प्रदर्शन के आधारत पर AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) की घोषित टीम इस प्रकार है: 

1. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) 2. शुभमन गिल (उप-कप्तान) 3. अभिषेक शर्मा 4. तिलक वर्मा 5. हार्दिक पांड्या 6. शिवम दुबे 7.संजू सैमसन 8. जितेश शर्मा  9.अक्षर पटेल 10. वॉशिंगटन सुंदर 11. जसप्रीत बुमराह 12. अर्शदीप सिंह 13. हर्षित राणा 14. कुलदीप यादव 15. वरुण चक्रवर्ती

स्टैंड बाई खिलाड़ी:   1. यशस्वी जायसवाल 2. मोहम्मद सिराज 3. रिंकू सिंह 4. प्रसिद्ध कृष्णा

