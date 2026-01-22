विज्ञापन
T20 WC: तय करना होगा IPL ज्यादा अहम या वर्ल्ड कप?

भारत के लिए प्राथमिकता वर्ल्ड कप होनी चाहिए थी और मुस्तफिजुर के मामले को वर्ल्ड कप के बाद भी देखा जा सकता था.

T20 WC: तय करना होगा IPL ज्यादा अहम या वर्ल्ड कप?
बांग्लादेशी खिलाड़ी
  • बांग्लादेश ने भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भाग नहीं लेने का फैसला किया है
  • रहमान के आईपीएल केकेआर टीम से हटाए जाने के विवाद ने बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के संबंध बिगाड़े
  • विवाद के कारण बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच सहयोग बढ़ने के आसार दिख रहे हैं
बांग्लादेश ने अब तय कर लिया है कि वह भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगा, यानि बांग्लादेश के साथ समझौता के सारे रास्ते बंद हो गए हैं. बांग्लादेश के बदले स्कॉटलैंड टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा. इसके पहले 2008 में जब राजनीतिक कारणों से जिंबाब्वे ने वर्ल्ड कप से नाम वापस लिया था तब भी आयरलैंड को मौका मिला था. मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से सुलझाया जा सकता था?

इस पूरे प्रकरण की शुरुआत हुई बांग्लादेश के एक खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) के आईपीएल (IPL) की टीम केकेआर (KKR) में शामिल करने को लेकर. इसको लेकर एक पूर्व विधायक और एक कथावाचक ने इसका विरोध कर दिया और उनके दबाव में आकर केकेआर को कहा गया कि वह मुस्तफिजुर को टीम से हटा दें. 

केकेआर को यह फैसला मानना पड़ा और उसने मुस्तफिजुर को हटा दिया गया. यही वो कदम था जो कारण बनी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच झगड़े की. वैसे तो यह निर्णय बीसीसीआई का माना जा रहा है मगर सब को मालूम है कि यह राजनैतिक फैसला था. फैसला जिसका भी है मगर लगता है कि यह जल्दबाजी में लिया गया था. क्योंकि आईपीएल 26 मार्च से 31 मई तक होना है और विश्व कप 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक. 

भारत के लिए प्राथमिकता वर्ल्ड कप होनी चाहिए थी और मुस्तफिजुर के मामले को वर्ल्ड कप के बाद भी देखा जा सकता था. यदि मुस्तफिजुर को हटाने की बात 8 मार्च को कही जाती तो आज की स्थिति से बचा जा सकता था.लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी और मुस्तफिजुर के मामले को लेकर विवाद इतना गहराया कि यह बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई और आखिरकार बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा.

इस विवाद का दूसरा पहलू है कि इस घटना ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक कर दिया अभी तक ये दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे और बांग्लादेश से हारना पाकिस्तान के लिए शर्मनाक माना जाता रहा. पहले भारत और पाकिस्तान के मैच ही न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाते थे अब आने वाले दिनों में बांग्लादेश वाले मैच भी किसी तीसरी जगह करवाने पड़ सकते हैं. 

इस सब का असर आईपीएल पर भी पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश ने कहा है कि वो आईपीएल के मैचों का प्रसारण अपने यहां नहीं होने देगा इससे प्रसारण कंपनियों को आर्थिक नुकसान होगा जिसकी भरपाई वो भारत में फीस बढ़ा कर आम जनता से वसूलेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत के पांच शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई में होंगे जबकि श्रीलंका के तीन स्टेडियम में खेले जाएंगे. यदि पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है तो वो मैच श्रीलंका में होंगे यदि पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचता है तो ये मैच कोलकाता और अहमदाबाद में होंगे. इस वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं. 

