T20 World Cup 2026: चोपड़ा ने दी भारतीय टी20 विश्व कप कप्तानों को ब्लाइंड रैंकिंग, जानें कौन है किस नंबर पर

जब जबकि अलग-अलग देश अगले साल भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी20 विश्व कप के लिए अपनी-अपनी टीमों का ऐलान कर रहे हैं, तो मेगा इवेंट के लिए माहौल बनने लगा है. पूर्व क्रिकेटरों ने भी अलग-अलग पहलुओं से टीमों की समीक्षा करना शुरू कर दी है. पूर्व ओपनर और समीक्षक आकाश चोपड़ा ने अभी तक इस फॉर्मेटों में रहे भारतीय कप्तानों को ब्लाइंड रैंकिंग (ज्यादा समय न लेते या आंकलन करते हुए हुए तेजी से बताना) प्रदान की है.भारत टी20 विश्व कप इतिहास की सर्वश्रेष्ठ टीम रही है और इस बार सूर्यकुमार यादव कप्तानी करने जा रहे हैं. एक अग्रणी वेबसाइट ने हाल ही में प्रदर्शन के आधार पर चोपड़ा से शीर्ष 5 भारतीय कप्तान बताने को कहा गया था.

चोपड़ा ने इनमें सबसे पहले वर्तमान कप्तान सूर्यकुमार यादव को नंबर तीन भारतीय कप्तान बताया. सूर्यकुमार को पहली बार 2023 में भारत का कप्तान बनाया गया था. हालांकि, तब उन्हें अस्थायी रूप से कप्तानी दी गई थी, लेकिन जुलाई 2024 में यादव को पूर्णकालिक टी20 कप्तान बना दिया गया.

वहीं चोपड़ा ने हार्दिक पांड्या को नंबर पांच कप्तान बताया. हार्दिक ने रोहित की अनुपस्थिति में बतौर कप्तान ठीक-ठाक काम किया. हार्दिक को 2024 टी20 विश्व कप से पहले कप्तानी दी गई थी. माना जा रहा था कि हार्दिक पूर्व कप्तान रोहित की जगह लेने के सबसे प्रबल दावेदार थे. लेकिन जब रोहित ने कप्तानी छोड़ी, तो एकदम से ही सूर्यकुमार यादव सीन में आ गए और पांड्या के फैंस हैरान रह गए.

बहरहाल, चोपड़ा ने नंबर एक पायदान पर दिग्गज धोनी को रखा है.यह धोनी ही थे, जिनकी कप्तानी में भारत ने साल 2007 में पहली बार टी20 विश्व कप पर कब्जा किया था. वहीं, चोपड़ा ने ब्लाइंड रैंकिंग में विराट कोहली को चौथे नंबर पर जगह दी है. विराट को टेस्ट क्रिकेट में खासी सफलता मिली, लेकिन व्हाइट-बॉल फॉर्मेट में ऐसा नहीं हो सका. विराट ने केवल एक ही टी20 विश्व कप में भारत की कप्तानी की और यह साल 2021 था. हुआ यह कि टीम इंडिया नॉकाउंड में भी जगह नहीं बना सकी. चोपड़ा ने रैंकिंग देने के क्रम में पिछले साल अपनी कप्तानी में भारत को विश्व कप दिलाने वाले रोहित शर्मा को नंबर दो पर रखा.