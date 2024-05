T20 World Cup 2024 से जुड़ी जानकारी, जानिए कब औऱ कहां होंगे मैच, कितने बजे से भारत में देख पाएंगे मुकाबला, सबकुछ

Photo Credit: ICC Twitter

इस बार टी-20 वर्ल्ड कप में 'स्टॉप क्लॉक' का नियम इस्तेमाल किया जाएगा, यानी गेंदबाजी करने वाली टीम को एक ओवर ख़त्म होने के 60 सेकेंड के अंदर ही दूसरा ओवर शुरू करना होगा. इस नियम के अनुसार हर पारी के लिए 1 घंटे 25 मिनट का समय होगा तो वहीं, 20 मिनट का इंटरवल रखा गया है. विशेष परिस्थिति को छोड़कर मैच 3 घंटे 10 मिनट में ख़त्म होने का नियम बनाया गया है.

यदि टी-20 वर्ल्ड कप के मैच टाई होते हैं तो फैसला सुपरओवर से होगा. सुपरओवर भी टाई होता है तो तबतक सुपरओवर खेला जाएगा, जब तक की मैच का फैसला न आ जाए.

य़दि मैचों के दौरान बारिश ने खलल डाला तो सबसे पहले डकवर्थ-लुइस-नियम का इस्तेमाल कर फैसला निकाले की कोशिश की जाएगी. DLS के लिए कुछ शर्ते भी रखी गईं है. अगर ग्रुप स्टेज और सुपर-8 के लिए DLS का इस्तेमाल तभी होगा, जब दोनों ही टीमों ने कम से कम 5 ओवर का मैच खेला हो. इसके अलावा नॉकआउट मुक़ाबले में दोनों टीमों ने कम से कम 10 ओवर का मैच होना अनिवार्य है.

पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रखा गया है रिजर्व डे

टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल और फाइनल के लिए 190 मिनट के अतिरिक्त समय के अलावा विशेष स्थिति में रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन वहीं, दूसरे सेमीफाइनल के लिए केवल 250 मिनट का अतिरिक्त समय रखा गया है. ऐसा इसलिए किया गया है कि दूसरा सेमीफाइनल जीतने वाली टीम को अगले दिन मैच न खेला जाएगा. क्योंकि 29 जून को फाइनल है और 27 जून को दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. इसलिए 28 जून को टीम ट्रेवल कर अपने वेन्यू पर पहुंच सकती है.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन सी टीमें हिस्सा ले रही हैं?

इस साल 20 टीमें भाग लेंगी, मेजबान वेस्टइंडीज और यूएसए के अलावा आठ सर्वश्रेष्ठ टीम - इंग्लैंड, पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड है वहीं, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी T20I टीम रैंकिंग के माध्यम से अपनी जगह टी-20 वर्ल्डकप में हासिल की है. इन सबके अलावा आयरलैंड और स्कॉटलैंड ने यूरोपीय क्वालीफायर में जगह बनाई, जबकि कनाडा ने अमेरिका क्वालीफायर जीता. नेपाल और ओमान एशिया क्वालीफायर से आगे बढ़े, जबकि नामीबिया और युगांडा अफ्रीका से दो क्वालीफाइंग टीमें थीं. पापुआ न्यू गिनी ने पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालीफायर जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2024 में अपनी जगह बनाई है.

भारत के मैच भारतीय समयानुसार कितने बजे से होंगे ( Indian Timing)

भारत की टीम के मैच टी-20 वर्ल्ड कप में भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होंगे. भारत और पाकिस्तान के बीच भी मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेले जाएंगे. इन सबके अलावा पहला सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा. जबकि फाइनल मैच 7.30 बजे से खेला जाएगा.

Photo Credit: AFP

T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के मैच (India Match in T20 World Cup 2024, Indian Timing)

5 जून- भारत Vs आयरलैंड, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

9 जून- भारत Vs पाकिस्तान, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

12 जून- भारत Vs यूएसए, न्यूयॉर्क, समय- 8:00 PM

15 जून- भारत Vs कनाडा, फ्लोरिडा, समय- 8:00 PM