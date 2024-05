गौतम गंभीर को नचाना क्यों चाहते हैं शाहरुख !

Shah Rukh Khan Speech in KKR Dressing Room: आईपीएल 2024 (IPL 2024 Winner KKR) का खिताब केकेआर ने जीतकर धमाका कर दिया. फाइनल में हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीतने में सफलता हासिल की. खिताब जीचने के बाद टीम के खिलाड़ियों ने इसका भरपूर जश्न मनाया. वहीं, हमेशा की तरह मैच के बाद केकेआर के ड्रेसिंग रूम में उन खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने परफॉर्मेंस से टीम को खिताब दिलाने में अहम किरदार निभाया. केकेआर के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के अलावा टीम के मालिक शाहरुख खान (King Khan Shahrukh Khan) भी मौजूद थे. वहीं, जब टीम के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा था तो टीम के CEO वेंकी मैसूर ने किंग खान को भी उनके मोटिवेशनल स्पीच के लिए गेम चेंजर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जब शाहरुख को सम्मानित किया जा रहा था तो किंग खान ने गंभीर (King Khan to Gautam Gambhir) को लेकर एक बड़ी बात की जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर हो रही है.

दरअसल, CEO वेंकी मैसूर ने किंग खान को लेकर बात की और कहा कि, यहां शाहरुख मौजदू हैं. इस सीजन उनका टीम के साथ बात करना हमारे लिए गेम चेंजर मोमेंट से कम नहीं रहा है. इसलिए उनके लिए भी यह अवार्ड है . इसके बाद किंग खान शाहरुख ने अवार्ड लेने के बाद अपनी स्पीच दी. अपने स्पीच में उन्होंने गौतम गंभीर का नाम लिया. शाहरुख ने कहा, "मैं गौतम को शुक्रिया कहना चाहता हूं, जब सीजन शुरू हुआ था तो हमने दो चीजें करनी की सोची थी. एक ये कि हम गंभीर को डांस करवाएंगे, सुनील ने ऐसा कर लिया है, मैंने देखा है. अब बारी गंभीर की है. हमें आज रात गंभीर को डांस करवाना है. ", वहीं, जब किंग खान गंभीर को डांस करवाने की बात कर रहे थे तो टीम के मेंटर मंद-मंद मुस्कुरा रहे थे. फैन्स इस वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं.

