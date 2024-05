Team India New Coach: कोच की खोज में समय सीमा खत्म, बीसीसीआई और गंभीर ने साधी चुप्पी तो ये अपडेट आई सामने

Team India New Coach: भारतीय पुरूष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिये आवेदन करने की समयसीमा (Team India Coach Vacancy Deadline End) सोमवार को खत्म हो गई लेकिन बीसीसीआई और पद के प्रबल दावेदार गौतम गंभीर (Gautam Gambhir as Team India New Coach) ने इस पर चुप्पी साध रखी है. कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा आईपीएल खिताब दिलाने वाले गंभीर की दावेदारी प्रबल लग रही है. दोनों पक्षों ने इस बारे में कुछ कहा नहीं है लेकिन लगता है कि बीसीसीआई के सामने बहुत दमदार विकल्प नहीं है. समझा जाता है कि किसी बड़े विदेशी नाम ने पद के लिये आवेदन नहीं किया है और बोर्ड सचिव जय शाह कह ही चुके हैं कि उन्हें ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो भारतीय क्रिकेट के घरेलू ढांचे से बखूबी वाकिफ हो .

बीसीसीआई की नजरें राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman Team India New Coach) पर थी लेकिन हैदराबाद के इस स्टायलिश पूर्व क्रिकेटर की पूर्णकालिक पद में कोई रूचि नहीं दिखती. बोर्ड के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया ,‘‘ समय सीमा ठीक है लेकिन बोर्ड फैसला लेने से पहले कुछ और समय ले सकता है. इस समय टीम टी20 विश्व कप की तैयारी में व्यस्त है. इसके बाद श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दौरे पर सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया जायेगा और एनसीए से कोई सीनियर कोच टीम के साथ जा सकता है. ऐसे में जल्दी क्या है.''

केकेआर के मालिक शाहरूख खान के गंभीर से काफी घनिष्ठ संबंध है लिहाजा उनके लिये आईपीएल टीम को छोड़ना आसान नहीं होगा. एक और पहलू यह है कि इस समय न्यूयॉर्क में मौजूद भारत के सीनियर खिलाड़ियों (Team India Players View on Gambhir as New Coach) की गंभीर के कोच बनने की संभावना पर क्या राय है , इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता .