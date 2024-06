T20 World Cup 2024: "हे प्रभु, हे हरीराम, ये पिच है या खेत...." कहीं साल 2007 जैसा न साबित हो यह टी20 विश्व कप

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार तक तकरीबन दस मैच हो चुके हैं. इनमें से कुछ मैच बहुत ही अच्छे हुए हैं, लेकिन अगर किसी बात ने सबसे ज्यादा चर्चा बटोरी है, तो वह है खासकर न्यूयार्क के नसाऊ काउंटी की पिच (Nassau County International Cricket Stadium, New York), जिसने बाकी पहलुओं को छिपाते हुए खुद को चर्चा के सेंटर में रख दिया है. और अभी तक जिसने भी हुए मैचों को देखा, वह बहुत ही हैरान रह गया. पूर्व क्रिकेटर हैरान रह गए, पिच की आलोचना हो रही है, तो टीमों के कप्तान भी पिच को लेकर मुंह बना रहे हैं, तो फैंस तो एकदम हैरान रह गए. और मानो उनके मुंह से यही निकला, " हे प्रभु...हे हरीराम...ये पिच है या खेत...". और अगर ऐसा है, तो निश्चित तौर पर इसके यहां ठोस प्रमाण हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वह बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं. चलिए हम आपको बारी-बारी से बताते हैं.

ICC ने किया प्राइज मनी का ऐलान, जीतने वाली टीम पर होगी रिकॉर्डतोड़ पैसों की बारिश, जानिए पूरी डिटेल

बुधवार को भारत और आयरलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में पिच में दोहरा अप्रत्याशित उछाल देखने को मिला. और इससे जहां रोहित का कंधा चोटिल हुआ, तो ऋषभ पंत भी बुरी तरह चोटिल होने से बचे. आयरलैंड की पारी के दौरान भी हैरी टेक्टर बुमराह की जिस गेंद पर आउट हुए, वह उनकी दस्तानों पर ऐसे टकराई कि उनका पंजा चोटिल हो गया. और वह कराहते हुए मैदान के बाहर लौटे. यह वह नजारा रहा, जो बमुश्किल ही किसी मैच में दिखता है. मैच के बाद जहां भारतीय कप्तान रोहित ने पिच की आलोचना की, तो इरफान पठान, माइकल वॉन सहित दुनिया के दिग्गजों ने आईसीसी को लताड़ लगाई.

विश्व कप के शुरुआती मैचों में से एक था. सभी अच्छी क्रिकेट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन श्रीलंका की टीम 19.1 ओवरों में 77 रन पर ढेर हो गई, तो दक्षिण अफ्रीका ने लक्ष्य का पीछा करने में 16.1 ओवर लिए और 4 विकेट गंवा दिए. अब आप ही बताएं कि जब मैच में ऐसे स्कोर बनेंगे, तो फिर जारी संस्करण आगे क्या आकार लेगा और किस स्तर की क्रिकेट होगी.

भारत को ग्रुप स्टेज में अपने अगले तीन में से दो मैच नसाऊ काउंटी में इसी मैदान पर खेलने हैं. पाकिस्तान की टीम में अच्छे खासे तेज गेंदबाज हैं, तो कुछ ऐसा ही भारतीय बॉलरों के बारे में कहा जा सकता है. ऐसे में करोड़ों फैंस की चिंता समझी जा सकती है कि अगर कोई बल्लेबाज चोटिल हो गया, तो फिर क्या होगा.

भारत और आयलैंड मुकाबले में आई तस्वीर के बाद पूर्व क्रिकेटर बुरी तरह भड़क गए हैं. खासतौर पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आईसीसी को फटकार लगाई है, तो इरफान पठान और और मोहम्मद कैफ ने इस पिच को क्रिकेट के लिए अच्छा विज्ञापन न होना करार दिया है

Applause for Rohit Sharma's half-century. New York easily the most difficult pitch in the world. Not a good advertisement for cricket in US.

This is an excellent pitch in New York. Provided the idea was to get the American audience hooked on to Test cricket disguised as T20. #INDvIRE #T20WorldCup