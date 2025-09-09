Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 कौन जीतेगा? जानें फॉर्मेट, टीमें, पूरा शेड्यूल और इस टूर्नामेंट के बारे में सबकुछ

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर यानी आज से हो रहा है. एशिया कप के पहले मैच में अफगानिस्तान की टीम का मुकाबला हांगकांग की टीम से होगा. वहीं, भारतीय टीम एशिया कप में अपना पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ खेलेगी. एशिया कप में इस बार भारतीय टीम को खिताब का दावेदार माना जा रहा है. बता दें कि एशिया कप में कुल 8 टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को ग्रुप-ए में रखा गया है. वहीं, ग्रुप-बी में अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं. एशिया कप 2025 में सुपर-4 के मुकाबले 20 सितंबर से खेले जाएंगे। 28 सितंबर को खिताबी मैच खेला जाएगा. संभावना है कि इस टूर्नामेंट में भारत-पाकिस्तान के बीच तीन बार भिड़ंत देखने को मिल सकती है.

# एशिया कप दुबई में क्यों खेला जा रहा है ? Why is the Asia Cup being held in the UAE this time?

भारत इस एशिया कप का मेज़बान था, लेकिन पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण राजनीतिक संबंधों के कारण, दोनों देशों ने एक-दूसरे के देश में नहीं खेलने का फैसला किया. जिसके कारण एक बीच का रास्ता निकाला गया और इस साल का एशिया कप संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने का फैसला किया गया.

#कितनी टीम खेल रही एशिया कप में ? How many teams are participating in the Asia Cup?

इस बार एशिया कप में कुल 8 टीमें खेल रहीं हैं. जिन्हें दो ग्रुप में रखा गया है. भारत, पाकिस्तान, ओमान और यूएई को ग्रुप-ए में रखा गया है और वहीं, ग्रुप बी में अफगानिस्तान, हांगकांग, बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें शामिल हैं.

# नेपाल क्यों नहीं खेल रहा एशिया कप? (Why are Nepal not in the Asia Cup?)

पिछले कुछ सालों में अपनी धाक जमा चुके नेपाल की टीम 2024 एसीसी प्रीमियर कप के क्वालीफिकेशन से चूक गई थी. वे अपने ग्रुप में शीर्ष पर रहे, लेकिन सेमीफाइनल में हार गए. नेपाल की टी हांगकांग के खिलाफ तीसरे स्थान के मैच में भी जीत हासिल नहीं कर पाई थी. यह एक तरह से बड़ा उलटफेर था, जिसके कारण हांगकांग के लिए एशिया कप के लिए क्वालीफाई करने का रास्ता साफ कर दिया.

#एशिया कप का फॉर्मेट क्या है? (What is the format of the Asia Cup 2025)

एशिया कप में भाग लेने वाली 8 टीमों को चार-चार के दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत, ओमान, पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ग्रुप-ए में हैं, जबकि अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग और श्रीलंका ग्रुप-बी में हैं. हर टीम अपने ग्रुप की अन्य टीमों के साथ एक-एक मैच खेलेगी. दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें सुपर-4 राउंड के लिए क्वालीफाई करेंगी. इस राउंड में, सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी. टॉप दो टीमें 28 सितंबर को दुबई में फाइनल में भिड़ेंगी.

#भारत और पाकिस्तान के बीच कितने मैच हो सकते हैं ? How many matches will there be between India and Pakistan?

एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच पहला मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा. एक हफ्ते बाद सुपर-4 राउंड में 21 तारीख को, उनके बीच एक बार फिर भिड़ंत होने की उम्मीद है. अगर दोनों टीमें बाकी दूसरी टीमों को हराकर फाइनल में पहुंच जाती हैं, तो फैन्स को इस महामुकाबले में उनके बीच तीसरा मुकाबला फाइनल में देखने को मिल सकता है.

#एशिया कप का प्राइज मनी ? (Asia Cup 2025 Prize Money And Awards)

रिपोर्टों के अनुसार, इस साल के विजेताओं और उपविजेताओं को पिछली बार की तुलना में ज़्यादा धनराशि मिलेगी. विजेताओं को तीन लाख अमेरिकी डॉलर (2.6 करोड़ रुपये) मिलने की उम्मीद है, जबकि उपविजेता को 1,50,000 डॉलर मिलने की संभावना है. हालांकि, अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.

# कौन सी टीम जीत सकती है एशिया कप का खिताब ? (Asia Cup 2025 Winner Prediction)

भारत एशिया कप में गत विजेता के रूप में प्रवेश कर रहा है और एक बार फिर भारत को खिताब जीतने वाली टीम के रूप में देखा जा रहा है. कप्तान सूर्य कुमार यादव और उप-कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में, भारत की बल्लेबाजी दल में अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह जैसे विस्फोटक बल्लेबाज़ शामिल हैं जो मैच को एक पल में बदल सकते हैं. टीम के पास हार्दिक पंड्या हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर हैं. टीम के पास जसप्रीत बुमराह के रूप में महान तेज गेंदाबज है जिसे ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है .ऐसे में यकीनन भारतीय टीम एशिया कप का खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है.

एशिया कप शेड्यूल 2025

ग्रुप ए: भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान

ग्रुप बी: श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग

एशिया कप 2025 के मैचों का पूरा शेड्यूल

9 सितंबर: अफगानिस्‍तान बनाम हांगकांग

10 सितंबर: भारत बनाम यूएई

11 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम हांगकांग

12 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम ओमान

13 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम श्रीलंका

14 सितंबर: भारत बनाम पाकिस्‍तान

15 सितंबर: श्रीलंका बनाम हांगकांग

15 सितंबर: यूएई बनाम ओमान

16 सितंबर: बांग्‍लादेश बनाम अफगानिस्‍तान

17 सितंबर: पाकिस्‍तान बनाम यूएई

18 सितंबर: श्रीलंका बनाम अफगानिस्‍तान

19 सितंबर: भारत बनाम ओमान

सुपर फोर का शेड्यूल

20 सितंबर, बी1 Vs बी2

21 सितंबर, ए1 Vs ए2 (संभावित भारत बनाम पाक)

23 सितंबर, ए2 Vs बी1

24 सितंबर, ए1 Vs बी2

25 सितंबर, ए2 Vs बी2

26 सितंबर, ए1 Vs बी1

28 सितंबर, फाइनल

एशिया कप 2025 टीम: पूरी टीम (Asia Cup 2025 team news)

भारत

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह

पाकिस्तान

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, सुफयान मोकिम

अफ़ग़ानिस्तान

राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, दरविश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह उमरजई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, एएम गजनफर, नूर अहमद, फरीद अहमद, नवीन-उल-हक, फजलहक फारूकी

रिजर्व खिलाड़ी: वफीउल्लाह तारखिल, नांगेयालिया खारोटे, अब्दुल्ला अहमदजई

बांग्लादेश

लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, शैफ उद्दीन

हांगकांग

यासिम मुर्तजा (कप्तान), बाबर हयात, जीशान अली, नियाजाकत खान मोहम्मद, नसरुल्ला राणा, मार्टिन कोएत्जी, अंशुमन रथ, कल्हण मार्क चल्लू, आयुष आशीष शुक्ला, मोहम्मद ऐजाज खान, अतीक उल रहमान इकबाल, किंचित शाह, आदिल महमूद, हारून मोहम्मद अरशद, अली हसन, शाहिद वासिफ, गजनफर मोहम्मद, मोहम्मद वहीद, अनस खान, एहसान खान

ओमान

जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला, सुफियान यूसुफ, आशीष ओडेडेरा, आमिर कलीम, मोहम्मद नदीम, सुफियान महमूद, आर्यन बिष्ट, करण सोनावले, जिक्रिया इस्लाम, हसनैन अली शाह, फैसल शाह, मुहम्मद इमरान, नदीम खान, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव

श्रीलंका

चैरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानीदु फर्नांडो, कामिंडु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिन्दु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षाना, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना

यूएई

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतीउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह, सगीर खान