रणबीर कपूर के जीजा की 10 तस्वीरें, बेशुमार दौलत और हैंडसम पर्सनैलिटी, पांचवीं तस्वीर में दिखा पूरा परिवार

ऋषि कपूर और नीतू कपूर के दो बच्चे हैं रिद्धिमा और रणबीर, अब रणबीर कपूर की पत्नी और ससुराल के बारे में तो आप जानते ही हैं लेकिन हम आपको आज रणबीर कपूर के जीजा यानी कि ऋद्धिमा कपूर के पति और ऋषि कपूर और नीतू कपूर के दामाद से मिलवाने जा रहे हैं. ऋद्धिमा कपूर साहनी ने अपने परिवार की सिनेमाई चमक से अलग अपनी एक अलग राह बनाई है. 15 सितंबर 1980 को जन्मी ऋद्धिमा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम न रखते हुए फैशन और डिजाइन में अपनी पहचान बनाई. वह एक टैलेंटेड फैशन डिजाइनर और बिजनेसवुमेन हैं, जिन्होंने अपने जूलरी ब्रांड, R ज्वैलरी, और फैशन रिटेल स्टोर, समारा, की शुरुआत की. उनकी क्रिएटिविटी और बिजनेस स्किल्स ने उन्हें एक इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनाया है.

कौन हैं ऋद्धिमा के पति ?

ऋद्धिमा की शादी दिल्ली के बिजनेसमैन भरत साहनी से 2006 में हुई. भरत एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और करीब 253 करोड़ के गार्मेंट अम्पायर के मालिक हैं. वह काफी प्राइवेट इंसान हैं जो सुर्खियों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए उनका डेडिकेशन साफ दिखाई देता है. कपल की एक बेटी, समारा साहनी है जो उनकी जिंदगी का सेंटर पॉइंट है.

ऋद्धिमा और भरत की जोड़ी एक-दूसरे के पूरक के रूप में जानी जाती है. जहां ऋद्धिमा अपनी क्रिएटिविटी और स्टाइल से ध्यान आकर्षित करती हैं, वहीं भरत अपने शांत और स्टेबल नेचर के साथ पूरे परिवार को एक पिलर की तरह जोड़े रखते हैं. दोनों ने मुंबई और दिल्ली में अपनी जिंदगी को बैलेंस किया है.

ऋद्धिमा ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने में भी हाथ बंटाया है, खासकर उनके जाने के बाद, राज कपूर की फिल्मों के संरक्षण के लिए काम करके. भरत और ऋद्धिमा का रिश्ता फैमिली वैल्यू, आपसी सम्मान और प्यार पर आधारित है, जो उन्हें बॉलीवुड की चकाचौंध से परे एक इंस्पिरेशनल जोड़ी बनाता है.