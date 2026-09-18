अजीत अगरकर के भविष्य पर सस्पेंस बरकरार, BCCI सचिव देवजीत सैकिया बोले- 'अभी 15 दिन बाकी'

भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को कार्यकाल विस्तार मिलेगा या उनकी छुट्टी होगी? इसका फैसला भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की एजीएम में होना था. ऐसे में सभी भी नजरें इस बैठक पर टिकी थीं. लेकिन बैठक के बाद बोर्ड के अधिकारियों ने इस फैसले पर सस्पेंस बरकार रखा. बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने अगरकर को लेकर हुए सवाल पर कहा कि अभी इसमें 15 दिन बाकी हैं और क्रिकेट वर्ल्ड में इतना समय बहुत होता है. शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए देवजीत सैकिया ने कहा,"हमारे पास अभी भी 15 दिन हैं, जो क्रिकेट की दुनिया में काफी लंबा समय होता है. हम सही समय पर फैसला लेंगे और आपको बता देंगे."
VIDEO | "We still have 15 days to go, which is a long time in the world of Cricket. We will take a decision at the appropriate time and will let you know," says BCCI secretary Devajit Saikia on Ajit Agarkar's future as chairman of selectors.— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2026
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कौन लेगा अगरकर के भविष्य पर फैसला
इससे पहले, रिपोर्ट्स आई थी कि बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में सदस्य इकाइयों ने चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर के कार्यकाल को विस्तार देने या उनके स्थान पर नया अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला बोर्ड के पदाधिकारियों पर छोड़ दिया. मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अगरकर का कार्यकाल चार अक्टूबर को समाप्त होने वाला है. ऐसे में बीसीसीआई उनके स्थान पर नए अध्यक्ष की तलाश कर सकता है. बैठक के बाद बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा,"चयन समितियों से जुड़े मामलों पर फैसला लेने के लिए पदाधिकारियों को अधिकृत किया गया है."
बीसीसीआई की 95वीं एजीएम में बोर्ड से संबद्ध राज्य क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. बैठक में बंगाल क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली तथा कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि और पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद भी मौजूद रहे. सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष के भविष्य के अलावा बीसीसीआई जूनियर चयन समिति के सभी पांच पदों को भरने की प्रक्रिया पर भी विचार कर रहा है.
रांची टेस्ट को लेकर भी हुई बात
इस बीच, मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अनुरोध किया है कि प्रमुख मुकाबलों के आवंटन में मुंबई को भी ध्यान में रखा जाए. राज्य क्रिकेट संघ के सचिव उन्मेष खानविलकर ने यह जानकारी दी. प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में टेस्ट मैच हुए करीब दो साल हो चुके हैं. पिछला टेस्ट 2024 के अंत में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया था. शहर में होने वाले आगामी क्रिकेट मुकाबलों में अगले साल की शुरुआत में पहली बार आयोजित होने वाली महिला चैंपियंस लीग और महिला प्रीमियर लीग के कुछ मुकाबले भी शामिल हैं.
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के सचिव और भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरभ तिवारी ने भारत-ऑस्ट्रेलिया टेस्ट को रांची से स्थानांतरित किए जाने की जानकारी होने से इनकार किया. तिवारी ने संवाददाताओं से कहा,"यह खबर मेरे लिए नयी है. इस संबंध में अगर बीसीसीआई को किसी को पत्र लिखना है तो वह मुझे ही लिखना होगा. मैंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा है. एजीएम में इस बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई."
एजीएम ने सर्वसम्मति से 2027 में होने वाले आईपीएल के 20वें सत्र को भी भव्य तरीके से मनाने का फैसला किया. बैठक के एजेंडे में शामिल अन्य मुद्दों पर भी फैसले लिए गए. वित्त वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट मंजूर किया गया और मौजूदा वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गई.
एजीएम ने अंपायरों और मैच रेफरी के भुगतान ढांचे में बढ़ोतरी तथा उनके ग्रेड के पुनर्वर्गीकरण को भी मंजूरी दी. इसके विस्तृत विवरण जारी नहीं किए गए. फिलहाल घरेलू टूर्नामेंटों में शीर्ष दो ग्रेड के अंपायरों को क्रमशः 40,000 और 30,000 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि टी20 मैचों के लिए यह राशि 20,000 रुपये है.
कुछ राज्य इकाइयों में उम्र संबंधी धोखाधड़ी के कई मामले सामने आने के बाद बीसीसीआई ने अपनी उम्र सत्यापन नीति को भी अपडेट कर अपनाय. इसके अलावा बीसीसीआई की यौन उत्पीड़न रोकथाम नीति के तहत एक नयी आंतरिक समिति का गठन किया गया.
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