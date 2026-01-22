IND vs NZ, 1st T20I: बतौर कप्तान 200+ रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा जीत, सूर्यकुमार यादव ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Suryakumar Yadav World Record in T20I: भारत ने पहले टी-20 में न्यूजीलैंड को 48 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ ही कप्तान सूर्यकुमार यादव के नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो गया है. बता दें कि सूर्यकुमार यादव अब टी-20 इंटरनेशनल में दुनिया के इकलौते ऐसे कप्तान बन गए हैं जिनके नाम बतौर कप्तान 200+ रन डिफेंड करते हुए सबसे ज्यादा जीत दर्ज है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने अबतक 12 मैच जीत हासिल करने में सफलता हासिल की है. इस मामले में सूर्या ने विराट कोहली को पछाड़ दिया है. कोहली की कप्तानी में भारत ने 9 मैच 200+ रन डिफेंड करते जीते थे.

बतौर कप्तान 200+ रन डिफेंड करते हुए सबसे ज़्यादा T20I जीत हासिल करने वाले कप्तान

12: सूर्यकुमार (13 मैच)

09: विराट कोहली (9 मैच)

07: केन विलियमसन (9 मैच)

05: असगर अफगान (5 मैच)

05: रोहित शर्मा (6 मैच)

05: जोस बटलर (6 मैच)

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी

टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज अभिषेक ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखाया और उनकी खूब धुनाई करते हुए अपनी पारी में आठ छक्के और पांच चौके लगाए। रिंकू सिंह ने अंत में 20 गेंद में नाबाद 44 रन बनाए. इससे भारत ने सात विकेट पर 238 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया. भारत ने हालांकि इस दौरान न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को आउट करने के कई मौके गंवाए। लेकिन बड़ा स्कोर होने से भारत को जीत दर्ज करने में परेशानी नहीं हुई.