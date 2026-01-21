IND vs NZ, 1st T20I: सूर्यकुमार यादव रचेंगे इतिहास, 100वें T20I में मात्र 3 रन बनाते ही तोड़ देंगे ग्लेन मैक्सवेल का महारिकॉर्ड

Suryakumar Yadav 100th T20I Upcoming Record IND vs NZ 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज नागपुर में शुरू हो रही पांच टी20 मैचों की सीरीज भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए बेहद खास होने वाली है. एक तरफ जहां टीम इंडिया वनडे सीरीज में मिली हार के बाद टी20 में जीत के साथ वापसी करना चाहेगी, वहीं कप्तान सूर्या के पास मैदान पर उतरते ही दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का शानदार मौका है.

मैदान पर उतरते ही सूर्या बनाएंगे रिकॉर्ड

आज के मैच में जैसे ही सूर्यकुमार यादव मैदान पर कदम रखेंगे, वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे. यह उनका 100वां टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा, जिससे वह इस फॉर्मेट में 100 या उससे अधिक मैच खेलने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी बन जाएंगे. इस विशिष्ट क्लब में उनसे पहले सिर्फ रोहित शर्मा (159), विराट कोहली (125) और हार्दिक पांड्या (124) ही शामिल हैं.

ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

इसके अलावा, सूर्यकुमार यादव के पास ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने का भी मौका है. टी20 इंटरनेशनल में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए सूर्या ने अब तक 1657 रन बनाए हैं और वह मैक्सवेल के (1659 रन) से 3 रन पीछे हैं. आज के मैच में 3 रन बनाते ही वह नंबर 4 पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में मैक्सवेल को पीछे छोड़ देंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे.

फॉर्म में वापसी पर भी रहेगी नजर

बतौर कप्तान सूर्या का प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी फॉर्म चिंता का विषय रही है. वह पिछली 25 टी20 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए हैं और 2025 में उनका औसत सिर्फ 14 का रहा है. न्यूजीलैंड के खिलाफ यह सीरीज उनके लिए फॉर्म में वापसी का बेहतरीन मौका है. अगर वह रन बनाने में सफल होते हैं, तो इससे न सिर्फ टीम की जीत की संभावना बढ़ेगी, बल्कि आगामी विश्व कप कैंपेन को भी मजबूती मिलेगी.

न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन अच्छा रहा है. 2021 से 2023 के बीच इस टीम के खिलाफ सूर्यकुमार ने 8 टी20 मैचों में 47.33 की औसत और 153.51 की स्ट्राइक रेट से 284 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 111 रहा है. भारतीय कप्तान के टी20 करियर पर नजर डालें तो 99 टी20 मैचों की 93 पारियों में 4 शतक और 21 अर्धशतक की मदद से उन्होंने 2,788 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड सीरीज और टी20 विश्व कप 2026 सूर्यकुमार यादव के करियर के लिहाज से बेहद अहम हैं.