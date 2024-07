'सुपर ओवर' में सुंदर और सूर्या का कमाल, कुछ इस तरह चारो खाने चित हो गई श्रीलंका, VIDEO

India vs Sri Lanka, 3rd T20I 2024: भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए 3 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला 30 जुलाई को पल्लेकेले में खेला गया. इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय टीम को 'सुपर ओवर' मुकाबले में जीत मिली. दरअसल, पल्लेकेले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाने में कामयाब हुई थी. वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम भी 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन तक ही पहुंच पाई. इस प्रकार मैच ड्रा होने के बाद परिणाम 'सुपर ओवर' के जरिए निकाला गया. यहां टीम इंडिया बाजी मारने में कामयाब रही.

'सुपर ओवर' में श्रीलंकाई टीम की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान में कुसल मेंडिस के साथ परेरा बल्लेबाजी के लिए आए. वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने का जिम्मा ऑलराउंडर खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर ने उठाया. सुंदर की पहली गेंद वाइड रही. वहीं अगली गेंद पर मेंडिस 1 रन लेने में कामयाब रहे. दूसरी गेंद पर परेरा ने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया, लेकिन वह सीमा रेखा के पास बिश्नोई के हाथों लपके गए. परेरा के आउट होने के बाद मैदान में उतरे निसांका भी कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए और पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट हो गए.

Sanath Jayasuriya can't believe what just happened 🤯



SL - 110/1 to 137/8 - Match Tied

SL - 2/2 in Super Over (India Won)



That's the Winning Shot by India's 🇮🇳 New Captain Surya Kumar Yadav 👏🏻
#SLvIND #INDvsSL #SuryaKumarYadav #RinkuSingh