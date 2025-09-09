Asia Cup 2025: 'मैं मैदान पर...', यूएई के खिलाफ आगाज से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव के बयान ने फैंस की बढ़ाई धड़कन

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025 IND vs UAE: एशिया कप 2025 में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना है. इस मैच को लेकर फैंस के बीच रोमांच है. टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले हुए कप्तानों की प्रेस कांफ्रेंस में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मैच की विशेषता आक्रामकता होगी. सूर्यकुमार यादव ने खिलाड़ियों के स्वभाव पर कहा, "सर, जब हम मैदान पर उतरते हैं, तो आक्रामकता साथ होती है. मुझे नहीं लगता कि आक्रामकता के बिना इस खेल को खेला जा सकता है. मैं मैदान पर आगे बढ़कर खेलने के लिए बहुत उत्साहित हूं."

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय कप्तान की बात पर सहमति जताते हुए कहा कि आपको किसी भी खिलाड़ी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है. हर कोई व्यक्तिगत रूप से बहुत अलग होता है. अगर कोई मैदान पर आक्रामक होना चाहता है, तो उसका स्वागत है. जहां तक तेज गेंदबाजों की बात है, तो वे हमेशा आक्रामक होते हैं.

भारत की प्लेइंग इलेवन से जुड़े सवाल पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं? जब आप किसी फार्मेट में खेलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है. अगर किसी चीज ने हमें नतीजे दिए हैं, तो हमें उसे अलग से बदलने की क्या जरूरत है?" यूएई के खिलाफ मैच के संजू सैमसन या जितेश शर्मा में किसे बतौर विकेटकीपर मौका मिलेगा. इस सवाल के जवाब में सूर्या ने कहा, "मैं आपको पूरी टीम मैसेज कर दूंगा, सर. हम उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं. चिंता मत कीजिए, हम कल सही फैसला लेंगे."

भारत को खिताब का प्रबल दावेदार बताए जाने पर सूर्या ने कहा, "मैंने ऐसा नहीं सुना. हमें अपनी तैयारी के बारे में पता है. अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो मैदान पर उतरते समय आप काफी आत्मविश्वास से भरे होंगे. हम लंबे समय के बाद एक टीम के रूप में टी-20 खेल रहे हैं."

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, "यह टूर्नामेंट उनकी टीम को एक नई पहचान दिखाने का मौका देता है. बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बिना हम बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. लगभग चार महीनों में हमने चार में से तीन सीरीज जीती हैं. इसलिए हम एक टीम के रूप में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. हम एशिया कप को लेकर उत्साहित हैं. कई खिलाड़ी पहली बार ये टूर्नामेंट खेलेंगे, लेकिन वे इस चुनौती के लिए तैयार हैं."

अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने टूर्नामेंट के दौरान टीमों के यात्रा कार्यक्रम पर अपनी राय रखी. उन्होंने कहा, "अबू धाबी में एक मैच खेलना और दुबई में रहना. आपके तीनों मैच अबू धाबी में हैं, लेकिन आपको दुबई में रहना है. एक पेशेवर क्रिकेटर होने के नाते, आपको इन सभी बातों को स्वीकार करना होगा. आपको अच्छी तरह से तैयार रहना होगा और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा."

श्रीलंकाई कप्तान चरित असलांका ने जिम्बाब्वे से अपनी टीम के सफर के बाद थकान की बात स्वीकारी. उन्होंने कहा, "अभी मुझे बहुत नींद आ रही है. यह वाकई मुश्किल है. हमने जिम्बाब्वे में लगातार दो मैच खेले और फिर सीधे यहां आ गए. हमें कुछ दिन की छुट्टी चाहिए, उम्मीद है कोच हमें छुट्टी देंगे." श्रीलंका 2 वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज के बाद जिम्बाब्वे से सीधे यूएई पहुंची है. टूर्नामेंट में यूएई, ओमान, बांग्लादेश और हांगकांग भी हिस्सा ले रही हैं.

