भारत की लंबाई और चौड़ाई पर पूछे जाते हैं सवाल, जानिए यहां जवाब....

UPSC Interview : भारत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, रेलवे और राज्य स्तरीय एग्जाम में अक्सर भूगोल से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. इनमें भारत की लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल पर आधारित सवाल भी शामिल होते हैं. कई बार स्टूडेंट्स इन बेसिक फैक्ट्स को नजरअंदाज कर देते हैं और परीक्षा में गलती कर बैठते हैं. तो अगर आपकी ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और आप भारत की लंबाई और चौड़ाई के बारे में नहीं जानते तो यह खबर खास आपके लिए है.

भारत की कुल लंबाई कितनी है?

भारत की उत्तरी छोर पर स्थित लद्दाख का इंदिरा कोल से लेकर दक्षिणी छोर पर स्थित तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक की दूरी लगभग 3214 किलोमीटर है. यही भारत की कुल लंबाई मानी जाती है.

भारत की कुल चौड़ाई कितनी है?

भारत की पश्चिमी सीमा पर गुजरात का गुहार मोती और पूर्वी सीमा पर अरुणाचल प्रदेश का किबिथू स्थित है. इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लगभग 2933 किलोमीटर है.

भारत का क्षेत्रफल और महत्व

भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है. भारत उत्तर में ऊंचे हिमालय से लेकर दक्षिण में घने जंगलों तक फैला हुआ है और इसमें अलग-अलग तरह की भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं.

हर 100 किलोमीटर पर बदलती है भाषा और संस्कृति

भारत की खासियत उसकी विविधता है. यहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा, खानपान और संस्कृति में बदलाव देखने को मिलता है. अलग-अलग बोलियों और परंपराओं के बावजूद भारत की एकता और संविधान इसे दुनिया में खास बनाते हैं.