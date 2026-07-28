जैसे हो, वैसे ही रहो...खराब फॉर्म के बावजूद अभिषेक शर्मा पर अटूट भरोसा, सूर्यकुमार यादव का बड़ा संदेश

Suryakumar Yadav Message For Abhishek Sharma: जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन टी-20 मैचों में अभिषेक शर्मा ने 1, 8 और 2 का स्कोर किया है, वहीं, पिछली 6 टी-20 पारी में अभिषेक एक भी अर्धशतक नहीं जमा पाए हैं. भारत के लिए अपने पिछले 6 T20I मैचों में उन्होंने 10, 16, 3, 1, 8 और 2 रन का स्कोर बनाया है जिसके बाद उनकी फॉर्म और टीम में जगह को लेकर आलोचना होने लगी है. लेकिन इनती आलोचनाओं के बीच भारत के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिएक्ट किया है और अभिषेक को सपोर्ट करते हुए कमेंट किया है. पूर्व कप्तान सूर्या ने इंस्टा पर अभिषेक के पोस्ट पर रिएक्ट किया और लिखा, "तुमने लगातार 2 सालों तक मुस्कुराने की इतनी सारी वजहें दी हैं. जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तब तुमने भारत का मान बढ़ाया। बस सही समय का इंतजा है, जैसे हो, वैसे ही रहो." सूर्या का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

बता दें कि अभिषेक के खराब फॉर्म पर पूर्व दिग्गज भी अपनी राय दे रहे हैं और खासकर संजू सैममसन को इलेवन में शामिल न करने पर बयान दे रहे हैं. पूर्व कप्तान श्रीकांत ने भी संजू को इलेवन में शामिल न करने चयनकर्ताओं की आलोचना की है.

अब भारतीय टी-20 टीम सितंबर में एशियन गेम्स में नजर आने वाली है. जिससे अभिषेक अपनी बल्लेबाजी से फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे. एशियन गेम्स के बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज खेलनी है.