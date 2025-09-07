विज्ञापन
अविश्वसनीय है यह टीम ... Asia Cup 2025 के आगाज से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव का बड़ा ऐलान

Suryakumar Yadav on Asia Cup 2025: भारतीय टीम एशिया कप में ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ शामिल है. भारत अपने ग्रुप ए मैचों की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा

  • भारतीय टीम एशिया कप 2025 के लिए दुबई पहुंच चुकी है और दुबई में अभ्यास शुरू कर चुकी है
  • कप्तान सूर्यकुमार यादव ने खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत देखकर अपनी खुशी और उत्साह व्यक्त किया है
  • उपकप्तान शुभमन गिल ने टीम के ग्रुप और टी20 फॉर्मेट में खेलने के तरीके की प्रशंसा की है
Suryakumar Yadav praises the team India: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम दुबई पहुंच चुकी है. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह पहला बड़ा टूर्नामेंट है. इसलिए वे काफी उत्साहित हैं. भारतीय टीम एशिया कप के लिए दुबई स्थित आईसीसी अकादमी में अभ्यास शुरु कर चुकी है. फील्ड पर खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत करता देख भारतीय कप्तान बेहद खुश हैं. सूर्यकुमार यादव ने कहा कि भारतीय टीम के शानदार खिलाड़ियों को अपने पहले अभ्यास सत्र में कड़ी मेहनत करते देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई.

बीसीसीआई टीवी पर शनिवार को पोस्ट किए गए एक वीडियो में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "अविश्वसनीय कौशल वाले इतने शानदार खिलाड़ियों को मैदान पर देखकर मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान आ जाती है, वे अपना पूरा दमखम लगाते हैं और मुझे लगता है कि मैं उनसे यही चाहता हूं."

उप कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं.मुझे लगता है कि यह एक बेहतरीन ग्रुप है, और जिस तरह से हम टी20 में खेल रहे हैं, वो मनोरंजक और शानदार है."

टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने के बाद पहली बार इस फॉर्मेट में वापसी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा कि वह इस टूर्नामेंट में खेलने को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय के बाद टी20 ग्रुप में शामिल हुआ हूं. टीम में युवा और ऊर्जावान खिलाड़ी हैं. टूर्नामेंट रोमांचक होने वाला है."

भारतीय टीम एशिया कप में ग्रुप ए में पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ शामिल है. भारत अपने ग्रुप ए मैचों की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा, जिसके बाद 14 सितंबर को उसी मैदान पर पाकिस्तान से भिड़ेगा. इसके बाद 19 सितंबर को अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में ओमान से मुकाबला होगा.

ग्रुप की दो शीर्ष टीमें सुपर 4 में जाएंगी। ग्रुप ए की दोनों शीर्ष टीमों के बीच 21 सितंबर को मैच खेला जाना है। संभवत: यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच होगा. इसके बाद दोनों टीमों का सामना फाइनल में हो सकता है. 9 सितंबर से शुरू हो रहे टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाना है.

