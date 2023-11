सूर्यकुमार यादव के निशाने पर बड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करते ही इस मामले में विराट कोहली को छोड़ देंगे पीछे

IND vs AUS 3rd T20I: सूर्यकुमार यादव के निशाने पर विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड

Suryakumar is 60 runs away to become the fastest Indian to score 2000 T20I runs: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला गुवाहाटी के बरपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज में टीम इंडिया अभी 2-0 से आगे है. टीम इंडिया ने सीरीज के पहले मैच में 2 विकेट से जीत दर्ज की तो दूसरा मुकाबला टीम ने 44 रनों से अपना नाम किया था. वहीं इस मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव के निशाने पर पूर्व कप्तान विराट कोहली का एक बड़ा रिकॉर्ड होगा.