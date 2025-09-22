IND vs PAK Asia Cup 2025: 'कृपया भारत-पाक मैचों को...', सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी पत्रकार की ऐसे ली चुटकी, बयान ने लूटी महफिल

Suryakumar Yadav Reply on India vs Pak Match A Rivalry: एशिया कप सुपर 4 मैच में पाकिस्तान को आसानी से हराने के बाद, भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Post Match Press Conference) ने रविवार को सभी से आग्रह किया कि वे दोनों देशों के बीच मुकाबलों को "प्रतिद्वंद्विता" कहना बंद करें. भारत और पाकिस्तान टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 15 बार आमने-सामने हुए हैं, जिनमें से 12 मुकाबलों में मौजूदा विश्व चैंपियन ने जीत हासिल की है, और हाल ही में सूर्यकुमार की अगुवाई वाली टीम ने छह विकेट से जीत हासिल की.

जब एक वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि क्या दोनों टीमों के बीच मानकों का अंतर बहुत बढ़ गया है, तो सूर्यकुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया: "सर, मेरा अनुरोध है कि अब हमें भारत बनाम पाकिस्तान मैचों को प्रतिद्वंद्विता कहना बंद कर देना चाहिए."

सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी पत्रकार की ली चुटकी

जब पत्रकार ने स्पष्ट किया कि वह "प्रतिद्वंद्विता नहीं, मानकों" की बात कर रहे थे, तो भारतीय कप्तान ने बेपरवाही से चुटकी ली. "सर, प्रतिद्वंद्विता और स्तर दोनों एक जैसे हैं. अब प्रतिद्वंद्विता क्या है? अगर दो टीमों ने 15 मैच खेले हैं और स्कोर 8-7 है, तो वह प्रतिद्वंद्विता है. यहां तो 13-1 (12-3) या कुछ ऐसा ही है. यहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है," उन्होंने मुस्कुराते हुए मीडिया कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते हुए कहा.

मैच का ऐसा रहा हाल (IND vs PAK)

अभिषेक शर्मा के तूफानी अर्धशतक और शुभमन गिल के साथ उनकी शतकीय साझेदारी से भारत ने एशिया कप टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर चार चरण के मैच में रविवार को यहां पाकिस्तान को छह विकेट से हरा दिया. पाकिस्तान के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अभिषेक (74 रन, 39 गेंद, छह चौके, पांच छक्के) और गिल (47 रन, 28 गेंद, आठ चौके ) के बीच पहले विकेट की 105 रन की साझेदारी की बदौलत सात गेंद शेष रहते चार विकेट पर 174 रन बनाकर जीत दर्ज की. तिलक वर्मा ने भी 19 गेंद में दो छक्कों और दो चौकों से नाबाद 30 रन की उम्दा पारी खेली.

पाकिस्तान की ओर से हारिस राऊफ (26 रन पर दो विकेट) और फहीम अशरफ (31 रन पर एक विकेट) ने प्रभावी गेंदबाजी की लेकिन अपनी टीम को हार से नहीं बचा पाए. लीग मैच की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया.

इससे पहले पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में पांच चौकों और तीन छक्कों से 58 रन की पारी की मदद से पांच विकेट पर 171 रन बनाए. फरहान ने सईम अयूब (21) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी भी की. मोहम्मद नवाज (21) और फहीम अशरफ (नाबाद 20) ने भी उपयोगी पारियां खेली.

भारत की तरफ से शिवम दुबे ने 33 रन देकर दो विकेट चटकाए जबकि हार्दिक पंड्या (29 रन पर एक विकेट) और कुलदीप यादव (31 रन पर एक विकेट) ने एक-एक विकेट हासिल किया. जसप्रीत बुमराह महंगे साबित हुए और उन्होंने चार ओवर में 45 रन लुटाए.

(PTI इनपुट के साथ)