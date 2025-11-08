IND vs AUS: 'ये अच्छा सिरदर्द है', सीरीज जीत पर कप्तान सूर्यकुमार यादव का T20 विश्व कप को लेकर बड़ा ऐलान

Suryakumar Yadav Statement After Win T20I Series vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पांचवां टी20 बारिश की वजह से रद्द हो गया. भारतीय टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम की. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था. भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4.5 ओवर में 52 रन बनाए थे. अभिषेक शर्मा 13 गेंद पर 1 छक्का और 1 चौका की मदद से 23 रन बनाकर और शुभमन गिल 16 गेंद पर 6 चौके की मदद से 29 रन बनाकर खेल रहे थे. इसी समय ब्रिसबेन में बारिश ने दस्तक दी. लंबे इंतजार के बाद जब बारिश नहीं रुकी, तो अंपायरों ने मैच रद्द करने और भारतीय टीम को विजेता घोषित करने का निर्णय लिया.

कप्तान सूर्यकुमार ने सीरीज जीत पर कहा

हम चाहते थे कि मैच कैनबरा में ही पूरा हो, लेकिन यह हमारे बस में नहीं है. जिस तरह से सभी ने योगदान दिया और जिस तरह से हमने 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी की, उसका श्रेय सभी खिलाड़ियों को जाता है. बल्ले, गेंद और मैदान दोनों से ही यह एक अच्छी सीरीज़ थी. तेज़ गेंदबाज़ और स्पिनर, दोनों ही अपना काम बखूबी जानते हैं.

बुमराह-अर्शदीप एक घातक जोड़ी - कप्तान सूर्या

'ये अच्छा सिरदर्द है', बुमराह-अर्शदीप एक घातक जोड़ी है और फिर अक्षर, वरुण आ रहे हैं और वो कर रहे हैं जो वो सबसे अच्छा करते हैं और वाशिंगटन पिछले मैच में काम आए. उन्होंने अब काफी टी20 क्रिकेट खेल लिया है, वो काफी कुछ लेकर आ रहे हैं और खुद का समर्थन कर रहे हैं. कई खिलाड़ी वाकई अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. तीन मज़बूत टीमों, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूज़ीलैंड के साथ खेलना विश्व कप के लिए एक बेहतरीन तैयारी होगी.

भारतीय महिला टीम के विश्व कप जीताने पर कप्तान सूर्या ने कहा

मैंने हाल ही में देखा कि महिला टीम ने भारत में विश्व कप जीता, जिसमें उन्हें (दर्शकों से) अविश्वसनीय समर्थन मिला. जब आप घर पर खेलते हैं, तो जाहिर है काफी दबाव होता है, लेकिन साथ ही साथ काफी उत्साह और ज़िम्मेदारी भी होती है. जब आप अपने घर में खेल रहे होते हैं, तो भारत में जहां भी हम खेलेंगे, सभी का भरपूर समर्थन मिलेगा. यह एक अच्छी चुनौती होगी, रोमांचक टूर्नामेंट होगा, लेकिन अभी बहुत दूर है. दो महत्वपूर्ण सीरीज बाकी हैं. इस दौरान बहुत कुछ देखने को मिलेगा. मुझे यकीन है कि आगे आने वाला विश्व कप एक रोमांचक विश्व कप होगा.

सीरीज पर रहा बारिश का साया

केनबरा में खेला गया सीरीज का पहला टी20 भी बारिश की वजह से रद्द हुआ था. दूसरा टी20 ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता था. तीसरे टी20 में भारतीय टीम 5 विकेट से विजयी रही थी. चौथे टी20 में भारतीय टीम ने 48 रन से जीत दर्ज कर बढ़त बनायी थी, जो निर्णायक साबित हुई.

इस जीत के साथ ही बतौर कप्तान टी20 सीरीज न गंवाने का सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड बरकरार रहा. इससे पहले सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता था, ये टूर्नामेंट भी टी20 फॉर्मेट में खेला गया था.

अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द सीरीज

भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया. अभिषेक ने सीरीज में 163 रन बनाए. अभिषेक लगातार दूसरी सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं. एशिया कप 2025 में भी वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे. मैच की समाप्ति के साथ ही भारत का 3 वनडे और 5 टी20 मैचों का लंबा दौरा समाप्त हो गया. भारतीय टीम के इस दौरे की शुरुआत 19 अक्टूबर को पहले वनडे से हुई थी.



(IANS इनपुट के साथ)