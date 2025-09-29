विज्ञापन
IND vs PAK: किससे सीखे कप्तानी के गुर, सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने के बाद कर दिया खुलासा

Suryakumar Yadav on His Captaincy IND vs PAK Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यदाव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बिना एक भी मुकाबला हारे एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी है.

IND vs PAK: किससे सीखे कप्तानी के गुर, सूर्यकुमार यादव ने फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने के बाद कर दिया खुलासा
Suryakumar Yadav on His Captaincy IND vs PAK Asia Cup 2025
  • भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 का खिताब अपनी नौवीं बार जीता है
  • तिलक वर्मा को नाबाद 69 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है
  • सूर्यकुमार यादव ने कप्तानी के गुर रोहित शर्मा से सीखे और टीम को दबाव मुक्त माहौल दिया
Suryakumar Yadav on His Captaincy IND vs PAK Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप का खिताब जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारतीय टीम 9वीं बार एशिया कप चैंपियन बनी है. इस जीत के हीरो बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा रहे, जिन्होंने 53 गेंद पर नाबाद 69 रन की पारी खेली. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर कब्ज़ा जमाया.

सूर्या ने बताया किससे सिखा कप्तानी के गुर  

टीम इंडिया को चैंपियन बनाने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप में जीत के बाद एनडीटीवी से खास बात की और इस दौरान उन्होंने कई अहम सवालों का जवाब दिया लेकिन एक सवाल ऐसा आया जहां उनसे पूछा गया की जिस सूझबूझ के साथ आपने पूरे टूर्नामेंट में कप्तानी की ये गुर आपने किससे सीखा. सूर्या बिना समय लेते हुए अपने जवाब के साथ तैयार दिखें और इस राज से पर्दा उठा दिया. सूर्या ने बताया की उन्होंने कप्तानी का गुर किसी और से नहीं बल्कि टीम इंडिया के वनडे कप्तान रोहित शर्मा से सीखा है. सूर्यकुमार यादव के इस जवाब ने एशिया कप टूर्नामेंट के दौरान कई बड़े फैसले लेने के समय शांत दिमाग से हालात को समझने की कला और टीम को मैदान पर एक दबाव मुक्त माहौल देने की जो रणनीति दिखी जिसने उनके बयान पर मुहर लगाने का काम किया. 

ACC के इस फैैसले से खफा नजर आए सूर्यकुमार यादव

इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ 'एशिया कप 2025' में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. इसके बाद भारतीय टीम को किसी अन्य ऑफिशियल से भी ट्रॉफी नहीं लेने दी गई, जिसके चलते भारतीय खिलाड़ियों ने बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इससे खफा नजर आए. 

खिताबी जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मैं जब से क्रिकेट खेल रहा हूं, तब से पहली बार देखा कि चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. हमने बहुत मेहनत करके यह टूर्नामेंट जीता है. हम इसके हकदार थे. इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता. मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं. मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी और सभी सहयोगी स्टाफ मौजूद हैं. यही असली ट्रॉफियां हैं."

जब सूर्यकुमार यादव से पूछा गया कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एसीसी को कोई आधिकारिक ई-मेल भेजा था कि अगर भारतीय टीम टूर्नामेंट जीतती है, तो उसे नकवी से ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो इसके जवाब में सूर्या ने कहा, "हमने यह फैसला मैदान पर ही लिया था. हमें कोई निर्देश नहीं मिला था."

कुछ ऐसा रहा मैच का हाल

मैच की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ 147 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 20 रन पर अभिषेक शर्मा 5, शुभमन गिल 12 और कप्तान सूर्यकुमार यादव 1 के रूप में तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ चौथे विकेट के लिए 57 और शिवम दुबे के साथ पांचवें विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर भारत को 5 विकेट से जीत दिला दी. सैमसन 21 गेंद पर 24 और शिवम दुबे 22 गेंद पर 33 रन बनाकर आउट हुए. तिलक वर्मा 53 गेंद पर 4 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन बनाकर नाबाद रहे. उनके साथ रिंकू सिंह 1 गेंद पर 4 रन बनाकर नाबाद रहे. विजयी चौका रिंकू के बल्ले से निकला. भारत ने 19.4 ओवर में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीता.

(IANS इनपुट के साथ)

पूरी स्टोरी पढ़ें

Cricket, India, Pakistan, Suryakumar Ashok Yadav, Rohit Gurunath Sharma
