BIG Breaking: हार्दिक नहीं बल्कि ये खिलाड़ी बना टी20 कप्तान के लिए कोच गंभीर और चीफ सेलेक्टर आगरकर की पहली पसंद

Team India T20I Captain Gautam Gambhir Choice: आक्रामक बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव 2026 विश्व कप तक भारत के टी20 कप्तान बनने की दौड़ में छिपा रुस्तम बनकर उभरे हैं और वह शीर्ष दावेदार हार्दिक पंड्या को पछाड़ सकते हैं जिन्हें अब तक उप कप्तान से कप्तान बनाया जाना स्वाभाविक पसंद माना जा रहा था. पंड्या ने इस महीने श्रीलंका के खिलाफ सबसे छोटे प्रारूप के मुकाबलों के लिए खुद को उपलब्ध रखा था लेकिन पता चला है कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में भारत की कप्तानी करने वाले सूर्यकुमार नए मुख्य कोच गौतम गंभीर और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की पहली पसंद हैं.

पता चला है कि गंभीर और अगरकर ने आज शाम पंड्या (Suryakumar Yadav First Choice for T20I Captain) से योजना में इस बदलाव के बारे में बात की और उन्हें बताया कि स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक विकल्प को अंतिम रूप दिया जा रहा है. पिछले महीने वेस्टइंडीज में भारत की टी20 विश्व कप जीत के बाद रोहित शर्मा ने क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलविदा कह दिया था जिसके बाद नए कप्तान की तलाश जारी है. टी20 विश्व कप में भारत की जीत के नायकों में से एक पंड्या ‘व्यक्तिगत कारणों' से श्रीलंका में तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला (Hardik Pandya Ruled out from ODI Series vs SL) के दौरान ब्रेक लेंगे.

श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच 27 से 30 जुलाई (IND vs SL T20 Schedule) तक पाल्लेकल में खेले जाएंगे. इसके बाद दो से सात अगस्त (IND vs SL ODI Schedule) तक कोलंबो में एकदिवसीय मैच खेले जाएंगे. अगले कुछ दिनों में श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा होने की उम्मीद है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘हार्दिक पंड्या रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत की टी20 टीम के उप कप्तान थे. वह पूरी तरह से फिट हैं और तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए उपलब्ध हैं और उनके टीम का नेतृत्व करने की उम्मीद थी लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि सूर्यकुमार यादव ना केवल श्रीलंका श्रृंखला के लिए बल्कि 2026 विश्व कप तक संभावित कप्तान होंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘हार्दिक का एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से ब्रेक बेहद निजी कारणों से है. उसे कोई फिटनेस समस्या नहीं है जैसा कि मीडिया में सुझाव दिया जा रहा है.'' तैंतीस साल के सूर्यकुमार को भारतीय ड्रेसिंग रूम में सबसे लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक माना जाता है. कोलकाता नाइट राइडर्स में गंभीर की कप्तानी में ही उन्होंने टी20 खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाई और तत्कालीन कप्तान ने उन्हें ‘स्काई' उपनाम दिया. पंड्या को रोहित के स्पष्ट उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था लेकिन कई कारणों ने चीजों को बदल दिया.

मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में पंड्या का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और चयनकर्ता उन्हें अपनी पसंद की श्रृंखला चुनने देने के मूड में नहीं हैं. चयनकर्ताओं को इस सत्र में उन्हें विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए देखने में कोई आपत्ति नहीं होगी ताकि उन्हें 50 ओवरों के मुकाबलों का अभ्यास मिल सके.एकदिवसीय श्रृंखला के बारे में अधिकारी ने पुष्टि की कि पंड्या ने ब्रेक मांगा है और रोहित को इस बारे में पहले ही बता दिया है. रोहित भी इस श्रृंखला से ब्रेक ले रहे हैं.

एकदिवसीय श्रृंखला में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पिछली श्रृंखला में कमान संभालने वाले लोकेश राहुल और शुभमन गिल कप्तानी के दावेदार होंगे. बीसीसीआई सचिव जय शाह ने साफ तौर पर कहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने पर सभी स्टार क्रिकेटरों को भी घरेलू क्रिकेट खेलना होगा. रोहित, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह को छूट दी गई है . बीसीसीआई चाहता है कि बाकी सभी टेस्ट विशेषज्ञ अगस्त में दलीप ट्रॉफी का कम से कम एक मैच खेलें. इसके बाद टीम को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड से टेस्ट श्रृंखला खेलनी है .