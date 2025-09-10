IND vs UAE Asia Cup 2025: 'दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों का...', कप्तान सूर्या ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद बयान हो गया वायरल

Suryakumar Yadav Statement on Asia Cup 2025: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के खिलाफ एशिया कप 2025 के पहले मैच से पहले, भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उनकी टीम को खेल के सबसे छोटे प्रारूप में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों का सामना करने से पहले एशिया को "जीतना" होगा. कागज़ों पर प्रशंसकों और पूर्व क्रिकेटरों द्वारा भारत को एशिया कप ट्रॉफी जीतने का स्पष्ट दावेदार माना जा रहा है. 15 खिलाड़ियों की यह टीम खेल के सभी पहलुओं को कवर करती है और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही विभागों में आवश्यक क्षमता प्रदान करती है.

यूएई के खिलाफ करेगा टीम इडिया करेगी अभियान का आगाज

भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत अपना अंतिम ग्रुप चरण मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा. एशिया कप 2025 पर बात करते हुए, सूर्यकुमार ने भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में कहा, "यह काफी लंबा समय था, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ. दुनिया से मुकाबला करने से पहले, आइए पहले एशिया को जीत लें."

इस साल जून में आईपीएल के 18वें सीज़न के समापन के कुछ हफ़्ते बाद, सूर्यकुमार ने पुष्टि की कि जर्मनी के म्यूनिख में उनकी स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी सफल रही. भारत लौटने के बाद, उन्होंने सीओई में अपना रिहैब जारी रखा और हफ़्तों की कड़ी मेहनत के बाद, 34 वर्षीय सूर्यकुमार ने खुलासा किया कि वह "अच्छा महसूस कर रहे हैं".

एशिया कप के इतिहास में अब तक, भारतीय टीम आठ बार (1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018 और 2023) खिताब जीतने में सफल रही है. एशिया कप खिताब जीतने पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, टीम इंडिया के उप-कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "सटीक तौर पर कहें तो आठ बार." एशिया कप के 2025 संस्करण में, भारतीय क्रिकेट टीम एक बार फिर एशिया कप खिताब जीतने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान, हांगकांग और श्रीलंका जैसी टीमों का सामना करेगी.

बाएँ हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा का मानना ​​है कि इस टूर्नामेंट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता. तिलक वर्मा ने वीडियो में आगे कहा, "किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में लेने की संभावना नहीं है."

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेट कीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.