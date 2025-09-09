Asia Cup 2025: 'चिंता मत करो हम...', प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को मिलेगा मौका? सूर्यकुमार यादव ने दिया जवाब

Suryakumar Yadav on Sanju Samson for Asia Cup Playing 11: एशिया कप 2025 से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम की तैयारियों और आगामी मुकाबलों को लेकर खुलकर बात की. जब उनसे पहले मैच में संजू सैमसन (Suryakuamr Yadav on Sanju Samson For Playing 11) के प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की संभावना पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, “हम उनका ध्यान रख रहे हैं, चिंता मत करो, कल सही फैसला लिया जाएगा.”

सूर्यकुमार यादव ने आगे बताया कि भारतीय टीम समय से पहले यूएई पहुंच गई है और खिलाड़ियों ने लगातार ट्रेनिंग करके टूर्नामेंट के लिए खुद को तैयार किया है. उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद टीम का एकजुट होना उत्साहजनक है और खिलाड़ी जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह केंद्रित हैं. सूर्यकुमार ने कहा कि भारतीय टीम इस चुनौतीपूर्ण टूर्नामेंट में खिताब बचाने के लिए पूरी तरह तैयार है और खिलाड़ी एक बार फिर फैंस को यादगार प्रदर्शन देने का इरादा रखते हैं.

भारत अपना पहला मुकाबला 11 सितंबर को दुबई में मेज़बान यूएई के खिलाफ खेलेगा. टीम को ग्रुप ए में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ रखा गया है. भारत-पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला 14 सितंबर को होगा, जबकि 19 सितंबर को भारत का आख़िरी ग्रुप मैच ओमान के खिलाफ खेला जाएगा.

पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा

दूसरी ओर, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी टीम की तैयारियों पर भरोसा जताया. उन्होंने याद दिलाया कि हाल ही में पाकिस्तान ने यूएई में त्रिकोणीय श्रृंखला जीतकर आत्मविश्वास हासिल किया है और अब एशिया कप में भी दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है.

अफगानिस्तान के स्टार खिलाड़ी राशिद खान ने भी संदेश दिया कि उनकी टीम इस बार कड़ी मेहनत के साथ मैदान पर उतरेगी और खिताब जीतने के लक्ष्य से खेलेगी. वहीं, सूर्यकुमार यादव ने यूएई टीम की तारीफ़ करते हुए उनके क्रिकेटिंग जोश की सराहना की और मेज़बान खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं.