कप्तान सूर्यकुमार यादव पर एक्टर खुशी मुखर्जी की टिप्पणी- बॉलीवुड-क्रिकेट के खटपट ‘रिश्तों’ का बवाल

शर्मिला टैगोर- टाइगर पटौदी, मो. अज़हरुद्दीन- संगीता बिजलानी और विराट कोहली-अनुष्का शर्मा जैसी बॉलीवुड और भारतीय क्रिकेट की कई जोड़ियां दशकों से सुर्ख़ियों में छायी रही हैं. क्रिकेट और बॉलीवुड के करोड़ों दीवानों को ये ख़बरें सालों से गुदगुदाती रही हैं. लेकिन कई ऐसी भी जोड़ियां बनते-बनते रह गईं जो चर्चा में आईं, विवाद हुए और फिर किसी अंजाम तक नहीं पहुंच पाईं. कई बार ये जोड़ियां विवाद से ज़्यादा कुछ ना कर सकीं.

‘सूर्यकमार मुझे काफ़ी मैसेज करते थे'

साल 2025 के ख़त्म हेने से पहले सबसे बड़ा धमाका बॉलीवुड फिल्म और टीवी एक्टर खुशी मुखर्जी ने कर दिया है. खुशी मुखर्जी ने हाल ही टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर एक बड़ा दावा कर सर्दी के मौसम में बवाल ला दिया है.

खुशी से हाल ही में एक इवेंट में एक सवाल का जवाब देते हुए धमाका कर दिया. खुशी ने कहा, "मैं किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहती. मेरे पीछे काफी क्रिकेटर पड़े हैं. सूर्यकुमार मुझे काफी मैसेज करते थे. अब हम ज्यादा बात नहीं करते. मैं उनसे अपना नाम जोड़ना भी नहीं चाहती. मुझे मेरे से जुड़े किसी लिंकअप्स की खबरें पसंद नहीं हैं."

सूर्यकुमार यादव ने मंगलवार को अपनी पत्नी देविशा के साथ तिरुपति के श्री वेंकेटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए. सूर्यकुमार यादव का फॉर्म पहले ही फ़िक्र की वजह बना हुआ है. और अब ये विवाद सामने आ गया है. SKY ने अबतक इसपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

खुशी मुखर्जी टेलीविज़न शो MTV Splitsvilla, कहत हनुमान जय श्रीराम, बालवीर रिटर्न्स और MTV लव स्कूल के अलावा तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है. उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी क्रिकेटर को डेट नहीं करना चाहतीं.

अमृता सिंह- रवि शास्त्री

1980 के दशक में पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री और बॉलीवुड एक्टर अमृता सिंह की जोड़ी काफ़ी चर्चे में रही. शास्त्री इस बारे में मीडिया इंटरव्यू में बात करते देखे गए.

नगमा- सौरव गांगुली

बॉलीवुड और तेलुगु फ़िल्म एक्टर सौरव गांगुली को लेकर भी खूब अफ़वाहें उड़ीं. लोकल अख़बारों ने भी इसे लेकर ख़बरें ज़रूर छापीं. कहा जाता है कि एक मंदिर जाते वक्त दोनों की फोटो से उनके रिश्ते की बात सामने गई. हालांकि इस रिश्ते को लेकर दोनों ने कभी हामी नहीं भरी.

दीपिका पादुकोण- युवराज सिंह

2000 के दशक में दीपिका पादुकोण और युवराज सिंह के रिश्ते को लेकर बॉलीवुड और क्रिकेट सर्किट में काफ़ी बातें होती रहीं. हालांकि ये चर्चा बहुत थोड़े दिन ही सुर्ख़ियों में रही.

नीना गुप्ता- विवियन रिचर्ड्स

1990 के दशक के शुरू होने से ठीक पहले बॉलीवुड एक्टर नीना गुप्ता के विवियन रिचर्ड्स के बच्चे की मां की ख़बर ने सुर्ख़ियां बटोरकर सबको हैरान कर दिया. हंगामा इसलिए भी बरपा, क्योंकि नीना गुप्ता और रिचर्ड्स की शादी नहीं हुई थी. नीना गुप्ता ने अपनी आत्मकथा ‘सच कहूं तो' में अपने और विवियन रिचर्ड्स के रिश्तों को लेकर खुलकर लिखा है. नीना गुप्ता ने इन ख़बरों और अपने रिश्ते को सौम्यता से संभाला और एक मिसाल कायम कर दी.

ऋषभ पंत- उर्वशी रौटेला

भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत और उर्वशी रौटेला के बीच संबंध को लेकर भी थोड़े वक्त तक बॉलीवुड-क्रिकेट सर्किट में बातें होती रहीं. मैदान में भी पंत मैचों के दौरान 'उर्वशी' के नाम के नारे सुने जा सकते थे. फिर उर्वशी ने पंत को लेकर बड़ा बयान भी दे डाला.

उन्हीं दिनों उर्वशी रौटेला ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा,"मैं नई दिल्ली में शूटिंग कर रही थी और रात को यहां आई थी. मुझे जल्दी तैयार होना था क्योंकि अभिनेत्रियों को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है. मिस्टर आरपी होटल लॉबी में आए और मुझसे मिलना चाहते थे. मैं सो गई थी, जिससे 10 घंटे बीत गए. मैं फोन उठाने में असमर्थ थी और उठकर देखा तो 16-17 मिस कॉल आई हुई थीं. कोई मुझसे मिलना चाहता था और मैं उनसे मिल भी ना सकी, यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगा."

