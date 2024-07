''अगर किस्मत अच्छी रही तो'', पीएम मोदी से क्यों मिलना चाहते थे सूर्यकुमार यादव? 7 साल पुराना पोस्ट हुआ वायरल

Suryakumar Yadav 7 Years Old Post Goes Viral: पीएम मोदी से मुलाकात के बाद टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव की 7 साल पुरानी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है. दरअसल, बारबाडोस से लौटने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे पहले पीएम मोदी से ही मुलाकात की थी. इस दौरान स्टार क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने पीएम के साथ एक खास तस्वीर भी खिंचवाई थी. जिसके बाद से ही सूर्यकुमार यादव का यह वर्षों पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, करीब 7 साल पहले 33 वर्षीय स्टार ने अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी. इस तस्वीर में वह पीएम मोदी के एक तस्वीर के सामने 'स्वच्छ भारत अभियान' का एक पोस्टर हाथ में लिए खड़े थे. उस दौरान इन तस्वीर को साझा करते हुए यादव ने लिखा था, ''धन्यवाद सर नरेंद्र मोदी जी इस अभियान के लिए. स्वच्छ भारत का हिस्सा बनकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं. अगर किस्मत अच्छी रही तो सच में कभी आपके साथ सेल्फी ले पाऊंगा.''

Thank you sir @narendramodi Ji for this step. Very happy to be a part of @swachhbharat . May b a selfie someday in real if I get lucky. Haha pic.twitter.com/7ubwpxKrJt