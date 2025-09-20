विज्ञापन
Asia Cup 2025: पाकिस्तान टीम को लगी मिर्ची, कप्तान सूर्या ने मैच के बाद ओमान के 'पाकिस्तानी प्लेयर' को लगाया गले से

Surya Kumar hug with Amir Kaleem: ऐसे में जब मैच खत्म हुआ तो सूर्यकुमार यादव ने ओमान के आमिर कलीम के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया और गले लगाया

Surya Kumar hug with Amir Kaleem viral pics
  • एशिया कप के ग्रुप स्टेज में भारत ने ओमान को 21 रन से हराकर महत्वपूर्ण जीत हासिल की
  • ओमान के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दी और अच्छी पारियां खेलीं
  • मैच के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ओमान के आमिर कलीम के साथ गर्मजोशी से गले मिलाया
Surya Kumar Yadav shares a warm hug with Amir Kaleem: एशिया कप के ग्रुप स्टेज के अपने आखिरी मुकाबले में ओमान को 21 रन से हरा दिया. ओमान (India vs Oman, 12th Match) इस मैच में हारी जरूर लेकिन उनके बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली. अगर कप्तान जतिंदर की पारी धीमी नहीं होती, तो शायद परिणाम कुछ और हो सकता था. इस मैच के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कुछ ऐसा किया जिसकी चर्चा हो रही है. दरअसल, ओमान ने कमाल की बल्लेबाजी की थी और एक समय ऐसा लगा कि भारतीय टीम को ओमान की टीम हरा सकती है. ऐसे में जब मैच खत्म हुआ तो सूर्यकुमार यादव ने ओमान के आमिर कलीम के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया और गले लगाया. (Surya Kumar Yadav shares a warm hug with Amir Kaleem)

बता दें कि आमिर कलीम पाकिस्तानी मूल के हैं और उनका जन्म कराची में हुआ है. सूर्या और आमिर कलीम के बीच की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. (India vs Oman, 12th Match). इतना ही नहीं, मैच के बाद सूर्या ने ओमान के खिलाड़ियों को टिप्स भी देते नजर आए हैं. (After snubbing Pakistan, India share warm hugs with Oman in Asia Cup)

मैच की बात करें तो 189 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओमान के सलामी बल्लेबाजों कप्तान जतिंदर सिंह और आमिर कलीम ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 8.3 ओवर में 56 रन जोड़े.  कप्तान जतिंदर 33 गेंद पर 32 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने. 

इसके बाद आमिर कलीम और हम्माद मिर्जा ने दूसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की. यह जोड़ी भारत के लिए खतरनाक दिथ रही थी, लेकिन हर्षित राणा ने कलीम को आउट कर यह साझेदारी तोड़ी. वह 46 गेंद पर 2 छक्के और 7 चौके की मदद से 64 रन बनाकर आउट हुए. 

हम्माद मिर्जा ने भी अर्धशतक लगाया. वह 33 गेंद पर 51 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने. अर्शदीप ने विनायक शुक्ला को आउट कर टी20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना 100वां विकेट लिया। ओमान ने 4 विकेट पर 167 रन बनाए और 21 रन से मैच हारी. 

आमिर कलीम  ने रचा इतिहास  (Aamir Kaleem T20I World Record)

मैच में आमिर कलीम ने अपने टी20I  का दूसरा अर्धशतक बनाया औऱ साथ ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. आमिर कलीम किसी पूर्ण सदस्य देश के खिलाफ 50 से अधिक रन बनाने वाले सबसे टी20 इंटरनेशनल में सबसे उम्रदराज बल्लेबाज बन गए हैं. इस समय आमिर कलीम  की उम्र 43 साल 303 दिन है. साथ ही वह भारत के खिलाफ टी20I में दो विकेट और अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं. 
 

