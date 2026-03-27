IPL 2026 में SRH की संभावित प्लेइंग XI, क्या है ताकत और कमजोरियां, यहां जानें सब कुछ

SRH Possible Playing 11; IPL 2026: अपनी ताकतों पर टिके रहने के लक्ष्य के साथ, सनराइजर्स हैदराबाद शनिवार को अपना इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का अभियान शुरू करेगी. वे इस सीज़न के अपने पहले ही मैच में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना करेंगे. टीम को टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में, कम से कम, अपने नियमित कप्तान पैट कमिंस की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. कमिंस की गैरमौजूदगी में, शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन टीम की कप्तानी करेंगे. SRH, जो IPL 2024 में उपविजेता रही थी, पिछले सीज़न में लड़खड़ा गई थी और 14 मैचों में छह जीत और सात हार के साथ पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर रही थी.

ताकतें

SRH के पास एक बेहतरीन बैटिंग लाइन-अप है, जिसमें उनके ओपनर - अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड - अगुवाई कर रहे हैं. नंबर तीन के बल्लेबाज ईशान किशन अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में हैं. टीम के मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासेन जैसा बड़ा हिटर भी मौजूद है. SRH ने IPL 2026 की नीलामी में लियाम लिविंगस्टोन को 13 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे उनका मिडिल ऑर्डर और भी मजबूत हो गया है.

कमजोरियां

चोटों ने टीम को बुरी तरह प्रभावित किया है, क्योंकि उनके नियमित कप्तान पैट कमिंस शुरुआती कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. दूसरी ओर, जैक एडवर्ड्स पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं. इससे SRH की गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है. हर्षल पटेल ने पिछले सीज़न में 13 मैचों में 16 विकेट लिए थे, लेकिन उन्होंने 9.81 की इकॉनमी रेट से रन लुटाए थे.

शुरुआती कुछ मैचों के दौरान अभिषेक के खेलने के तरीके पर भी सबकी नजर रहेगी. हाल ही में समाप्त हुए T20 विश्व कप के दौरान उन्होंने शुरू से ही आक्रामक खेलने की कोशिश की थी, और इसका उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था. टूर्नामेंट के दौरान ऑफ-स्पिन गेंदबाजी के सामने उनकी कमजोरी उजागर हो गई थी, और उनके IPL विरोधी इस बात को ध्यान में रखेंगे.

SRH के स्टार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पिछले सीज़न में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए थे. IPL 2025 में, रेड्डी ने 22.75 की औसत और 118.95 के स्ट्राइक रेट से 182 रन बनाए थे. वहीं, उन्होंने सिर्फ दो विकेट लिए थे.

SRH की संभावित प्लेइंग 11: ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स और जयदेव उनादकट.