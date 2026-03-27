US-Israel-Iran War Live NEWS: ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को शुरू हुए 28 दिन हो गए हैं, अब पूरी दुनिया की नजर शांति समझौते पर है. अमेरिका और ईरान, दोनों देश बैकचैनल से बातचीत में लगे हैं लेकिन दोनों ही सार्वजनिक रूप से पहले झुकते हुए नहीं दिखना चाहते हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहे हैं और उसपर ईरान में बैठी इस्लामिक सरकार का कुछ और जवाब आ रहा है. इस बीच ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले की अपनी समय सीमा को 10 दिन आगे बढ़ाते हुए 6 अप्रैल कर दिया है. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसा ईरानी सरकार के अनुरोध पर किया है और बातचीत "बहुत अच्छी चल रही है."

इस पूरी शांति वार्ता में पाकिस्तान बिचौलिए की भूमिका निभा रहा है. पाकिस्तान ने कहा है कि वह ईरान युद्ध को शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करने के लिए क्षेत्र और उससे बाहर के सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ सक्रिय और रचनात्मक रूप से बातचीत कर रहा है. ट्रंप ने कहा है कि इस सप्ताह की शुरुआत में वह ईरान से मिले जिस "तोहफे" के बारे में बात कर रहे थे, वह 10 "तेल के जहाज थे" और ये पाकिस्तान के थे. ट्रंप का दावा है कि होर्मुज पर नाकेबंदी के बावजूद ईरान ने इन्हें गुजरने दिया है.

वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जमीन पर खून-खराबा जारी है. लेबनानी मीडिया ने शुक्रवार तड़के बेरूत में इजरायली हमले की सूचना दी है. न्यूज एजेंसी एएफपी के रिपोर्टरों ने भी हिजबुल्लाह के इस गढ़ से कई विस्फोटों की आवाज सुनी, जिस पर इस महीने युद्ध छिड़ने के बाद से इजरायल ने बार-बार हमला किया है.

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