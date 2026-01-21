'IPL के बारे में सोचना भूल जाओ', सुनील गावस्कर ने 14 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को दी वॉर्निंग

Sunil Gavaskar on Vaibhav Sooryavanshi: महान भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी को लेकर बड़ा बयान दिया है और बताया है कि भारत के U19 सितारों को ज़्यादा हाइप करने की जरूरत नहीं है. मिड डे में लिखी अपनी कॉलम में गावस्कर ने लिखा, "किसी को भी सनसनी कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि बार-बार यह देखा गया है कि अंडर-19 क्रिकेट और फर्स्ट-क्लास क्रिकेट के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट की तो बात ही छोड़ दीजिए. "

दरअसल, दिसंबर 2025 में U19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया U19 को पाकिस्तान U19 से 191 रनों की करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसमें कई खिलाड़ी आक्रामक शॉट खेलने की कोशिश में आउट हो गए. जिसके बाद गावस्कर ने युवा खिलाड़ियों के लिए सही मेंटरशिप की अपील की है. उन्होंने लिखा..

"IPL में खेलने वाले कुछ बल्लेबाज़ और इस सीज़न के IPL के लिए चुने गए कुछ बल्लेबाज़ ऐसे खेले जैसे विपक्षी टीम का अटैक कुछ भी नहीं है और उन्होंने सीधे शॉट मारने की कोशिश की और अपने विकेट गंवा दिए. "

पूर्व कप्तान ने आगे लिखा, "हां, यह एक युवा ग्रुप है, अनुभवहीन भी है और इसीलिए यह ज़रूरी है कि कोई सीनियर खिलाड़ी और मेंटर उन्हें बताए कि अटैक कितना भी साधारण क्यों न हो, एक गलती आपको वापस डगआउट में भेज सकती है. उम्मीद है कि वे IPL के बारे में सोचना भूल जाएंगे और अपने सामने वाले काम पर ध्यान देंगे और वह है एक बार फिर ट्रॉफी जीतना. जाओ, युवा खिलाड़ियों, इसे हासिल करो."

सूर्यवंशी ने पिछले एक साल में भारतीय क्रिकेट में धूम मचा दी है. 14 साल के इस खिलाड़ी ने 2025 सीज़न के दौरान राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने आईपीएल करियर की पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर दुनिया को हैरान कर दिया था. इसके बाद उन्होंने अपने तीसरे ही आईपीएल मैच में 35 गेंदों में शतक लगाकर धमाका कर दिया. इसके साथ-साथ युवा वैभव ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ यूथ वनडे में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है